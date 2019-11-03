



ANTALYA - Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin, bu müsabakada forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Roco'yu ise yedek soyundurdu.

Abdullah Avcı, bu oyuncuların yerine Victor Ruiz ile Adem Ljajic'e ilk 11'de yer verdi.





- Antalyaspor'da 3 eksik





Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde bulunan isimlerden sarı kart cezalısı Hakan Özmert'i kullanamazken, Ondrej Celustka ve Doğukan Sinik'i ise yedeğe çekti.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Bahadır Öztürk, Charles ve Leschuk görev yaptı.

Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi sahaya Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla çıktı.



