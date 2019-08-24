Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Gustavo Blanco Leschuk transferini duyurdu. Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Ukrayna