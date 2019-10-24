



ANTALYA - Akdeniz Off-Road Kupası'nda 3. ayak yarışlarının heyecanı, 26-27 Ekim'de Antalya'da yaşanacak.

Organizasyon, Kadirli ve Osmaniye'de düzenlenen iki etabın ardından Antalya'da devam edecek.

Kepez Kaymakamlığı ve Kepez Belediyesinin sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyona 50 sporcu ile 25 off-road aracı katılacak.

Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Tıraş ile Antalya Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı Günalp Kocakanat, yarışlar öncesi bir araya geldi.

Kocakanat, Kepez Off-Road Pisti'ndeki organizasyonun her geçen yıl daha iyisini gerçekleştirmeye çalıştıklarını, yarışlara ulusal statü kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.