Antalya'da 13 bin çocuğa diş tedavisi ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından bu yıl yaklaşık 13 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.Merkezde, çocukların süt dişlerine kanal tedavisi, çürük oluşmasını engelleyici dolgu, çürük dişlere dolgu,