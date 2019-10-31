İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki ampute futbolda Süper Lig, 3 Kasım'da başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamada, Ampute Futbol Süper Ligi'nde sezonun, Ankara'da 3 Kasım Pazar günü saat 12.00'de oynanacak Ortotek Gaziler Ampute-Konya Engellilergücü maçıyla başlayacağı belirtildi. İstanbul'da saat 14.00'te başlayacak Şişli Yeditepe Engelliler-TSK Rehabilitasyon ve Merkezi Engelliler karşılaşmasının ise TRT Spor'dan naklen yayımlanacağı ifade edildi.

Süper Lig'de tamamı 3 Kasım'da oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

12.00 Ortotek Gaziler Ampute-Konya Engellilergücü (Batıkent Kardelen Spor Tesisleri-Ankara)

13.00 İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor-Bursa Ampute (Kuruçeşme Futbol Sahası-İzmir)

13.30 Esenyurt Engellilergücü-Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor (Esenyurt Belediyesi Turgut Özel Stadı-İstanbul)

14.00 Şişli Yeditepe Engelliler-TSK Rehabilitasyon ve Merkezi Engelliler (Ayazağa Yusuf Tunaoğlu-İstanbul)

14.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-Pendik Engelliler (Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası-Malatya)

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, 600'e yakın oyuncusu, Süper Lig, 1. Lig ve 2 gruplu 2. Lig organizasyonu ile açık ara dünyanın ampute üssü olmuştur. TFF ailesi olarak, 2006'dan itibaren ana sponsorlarımız Turkcell ve Nike'ın ampute futbola da sponsor olması, Riva kampları, iletişim gibi çok yönlü desteklerle ampute futbolun gelişimine katkı yaptık. Geçmişte Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Ampute Futbol Milli Takımı'mızın önce 2020'de Polonya'da 2. Avrupa şampiyonluğu ve devamında 2022'de dünya şampiyonu olarak başarılarını taçlandıracağını düşünüyorum."



