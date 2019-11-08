Amatör genç golfçü Taner Yamaç, profesyonellere kafa tutuyor

Antalya'da 13 yıl önce başlatılan proje kapsamında golfle tanışan Taner Yamaç, Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın ilk gününde 21 profesyoneli geride bırakmayı başardı - Milli sporcu Taner Yamaç: - "Yaklaşık 3,5-4 aydır hazırlandığı

Amatör genç golfçü Taner Yamaç, profesyonellere kafa tutuyor
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Isparta Düğün Salonları


ANTALYA - SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocukları için başlatılan proje kapsamında golfle tanışan amatör sporcu Taner Yamaç, özel izinle katıldığı Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın ilk gününde performansıyla göz doldurdu.

Antalya'nın golf sporuyla özdeşleşen ve dünyanın sayılı turnuvalarına ev sahipliği yapan Belek Turizm Merkezi'nde faaliyetini sürdüren National Golf Akademisi'nde 13 yıl önce golfle tanışan 20 yaşındaki Taner Yamaç, hayali olan "European Tour"da Avrupa'nın en iyi 74 sporcusuna karşı mücadele ediyor.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası'nın ilk gününde zaman zaman ilk 20'ye kadar yükselen milli sporcu, günü 21 profesyonel sporcunun önünde tamamladı.


- "Daha büyük başarılara ulaşacağıma inanıyorum"


Taner Yamaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, National Golf Kulübünde maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocukları için başlatılan projeye önce kuzeninin başladığını, o sayede golf sporundan haberi olduğunu söyledi.

Bir gün evlerine misafirliğe gelen golf antrenörünün, "Gel seni götürelim, golfe başlatalım." demesiyle proje kapsamına alınarak bu spora başladığını dile getiren Taner, arada geçen sürede Türkiye'deki birçok yarışmada birincilikler aldığını belirtti.

Golfün en büyük turnuvası European Tour'a Türkiye Golf Federasyonunun özel izniyle amatör olarak katılmayı başardığını aktaran Taner Yamaç, "Yaklaşık 3,5-4 aydır hazırlandığım turnuvanın ilk günü benim için iyi geçti. Bugün, iyi denilebilecek bir skor aldım. Bu büyük turnuvayı güzel bitirmek istiyorum. Turnuvanın büyük olması sebebiyle heyecanlanıyorum. O yüzden iyi gittiğim sırada düşüş oldu. Ara ara strese giriyorum. Küçüklüğümden beri European Tour'a katılmayı hayal ettim. Hep bu turnuvanın hayalini kurdum, onun için çalıştım. Henüz yolun başındayım. Daha büyük başarılara ulaşacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Milli golfçü Taner Yamaç, bu tür turnuva tecrübelerinin önümüzdeki yıllarda profesyonelliğe geçmek için birer adım olduğunu bildirdi.


- Antrenör Kara: "Türk sporculara örnek olacaktır"


Milli Takım Bölge Antrenörü Bekir Kara da bu tür büyük turnuvalarda ilk günün her zaman stresli geçtiğini ve hata yapma oranının yüksek olduğunu dile getirdi.

Sporcusu Taner Yamaç'ın ilk gün çok başarılı bir sonuç aldığına değinen Kara, "Sahada sıfırın altında vuruş yaparsanız iyi, üstünde yaparsanız kötü sonuçtur. Taner, saha için uygun görülen atış sayısında oyunu bitirdiği için sıfır hatayla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bekir Kara, sporcusunun ilk 50'nin içine girerek, onlarca profesyonel sporcuyu geride bırakmayı başardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Taner, yarışmada bir ara ilk 20'ye kadar yükseldi. Ancak biraz düşüş yaşadı. Turnuvada üç gün daha var. Bundan sonra her şey olabilir demek. Taner, inşallah üzerine koyarak gidecektir. Daha yüksek skorlar elde edeceğine inanıyorum. Oynayan oyuncuların 74'ü profesyonel. Taner de amatör oyuncu olarak mücadele ediyor. Turnuvayı ilk 30'da bitirmesini bekliyoruz. Türk sporculara örnek olacaktır. Onların 'Bir Türk de bunu başarabiliyormuş' diye düşünmelerini istiyoruz."

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası, 10 Kasım Pazar günü sona erecek.

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