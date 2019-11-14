İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün resmi dergisinin kasım ayı sayısında kaleme aldığı yazısında, sarı-lacivertli taraftarların vermiş olduğu desteğin önemine değinerek, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ve ekibinin liderliğinde, futbolcularımızın sergilemiş olduğu takım ruhu, aidiyet duygusu ve birbirine olan bağlılıkları ile en önemli gücümüz olan taraftarımızın coşkulu desteği sayesinde bu sezon şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında birçok gol fırsatından yararlanamadıklarını aktaran Koç, "kabul edilemez hakem hataları" sebebiyle bu mücadelede üç puan kaybettiklerini aktardı.

Deplasmanlarda, iç sahadaki futbolu sergileyemediklerini ve bu nedenle puan açısından istedikleri noktada olmadıklarını ifade eden Ali Koç, "Beklentimiz her maçın kritik önem taşıdığı sezonun geri kalan kısmında takımımızın dış saha maçlarında da seri galibiyetler alarak şampiyonluk yolunda başarıyla yürümesidir. Uzun lig maratonunda inişli çıkışlı dönemler futbolun doğal ortamında tabii ki olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde istemedikleri halde saha dışında yaşanan tartışmaların bir parçası haline getirildiklerini savunan Koç, şöyle devam etti:

"Özellikle hakem atamaları konusu bizim açımızdan önem teşkil ediyordu. Zira bu sezon kazandığımız maçların hakemlerine bir sonraki hafta görev verilmiyor; puan kaybettiğimiz maçlarda ise bu durum yaşanmıyordu. Bir de bu yetmiyormuş gibi 10. haftada en çok tartışılan üç hakemden ikisi dinlendirilirken Kayserispor maçımızın hakemine 11. haftada görev verildi. Hakemlere mesaj verme riski barındıran bu atama süreçleri bakalım bundan sonra nasıl gerçekleşecek."

Ali Koç, geçen sene yürürlülüğe konulan ve profesyonel futbolcuların gelir vergisi stopaj iadelerinin olimpik şubelerde kullanılmaz üzere kulüplere iade edilmesi kanununun önemine de değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim gibi olimpik şubelere önem veren, sporcular yetiştiren, yetiştirdiği sporcular ile uluslararası yarışmalarda ülkemiz adına önemli başarılara imza atan yani spor kulübü olma misyonunu layıkıyla yerine getirmek için çaba sarf eden her kurumu olumsuz etkileyecek yeni bir kanun teklifi çalışması gündemdedir. Bugün hazırlanan yeni tasarı ise geçen sene uygulamaya konan kanunun ruhu ile taban tabana zıttır. Dolayısıyla bazı kulüp başkanları ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da mutabık kaldığımız gibi bu kanunun uygulamaya konulması amatör sporların geleceğini tehlikeye atacağını vurgulamak istiyorum. Biz spor kulübü olma misyonumuzu devam ettirmek istiyoruz. Finansal anlamda yönetmeye çalıştığımız kötü tabloların yanında bu yeni tasarının kanunlaşması bizlerin ve dolayısıyla ülke sporunun hedeflerini çok olumsuz etkileyecektir. Umarım elbirliğiyle bu soruna bir çözüm bulabiliriz."