



SALZBURG (AA) - Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürüyor.

Avusturya'da kamp yapan turuncu-yeşilli takım, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Çapraz bağ sakatlığı yaşadığı için ameliyat edilen Lokman Gör, kamp kadrosuna alınmadı.

Hafif sakatlığı bulunan Djalma Campos ise idmana katılmadı.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Turuncu-yeşilliler, Avusturya kampında Almanya'nın Schalke 04, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Vasl ile İtalya'nın Brescia takımlarıyla hazırlık maçları yapacak.





- Ceyhun Gülselam: "Ligi daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz"





Alanyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın verimli geçtiğini ve lige iyi başlamak istediklerini söyledi.

İlk etap kampını Düzce'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ceyhun, "Topuk Yaylası'nda kampımız iyi geçti. İyi bir yükleme yaptık. Hazırlık maçları da iyi geçti. Şimdi Avusturya'dayız. Buradaki şartlar da gayet güzel. Zevkli antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah bu güzel kampı devam ettirip hazır bir şekilde Türkiye'ye döneceğiz." diye konuştu.

Geride kalan sezonu değerlendiren 31 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon lige iyi başlayamamıştık. Sonrasında toparladık ve sezonu iyi bir yerde bitirdik. Bu sene ligi daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktörleri Erol Bulut'un ligi iyi bildiğini aktaran Ceyhun Gülselam, "Birçoğumuz Erol hocayı ligden tanıyor. Hocamız da ligi çok iyi bildiğini kanıtladı. Geçmişte iyi işler yaptı. Burada da yapacağına inanıyorum. Biz de inşallah kendisini mahçup etmeyiz. Sahada elimizden geleni yapacağız. İyi bir takımız. Hocamızın istediklerini sahada sergilersek iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



