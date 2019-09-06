Alanyaspor'da Fenerahçe maçı hazırlıkları

Teknik direktör Erol Bulut: - "Çalıştıklarımızı sahaya en iyi şeklide yansıtıp, 3 puanla ayrılma hedefimiz var"

Alanyaspor'da Fenerahçe maçı hazırlıkları
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olacak Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe müsabakasına yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ligde iyi bir 3 hafta geçirdiklerini belirten Bulut, liderliğin güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Ligde sadece 3 maç oynadıklarını ve ligin uzun bir maraton olduğunu dile getiren Bulut, "Lig 34 hafta. 34 hafta sonra nerede olduğumuz çok önemli. 3 maç galip geldik. İstediğimiz doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularımız en iyi şekilde verdiğimiz bilgileri sahaya yansıtıyor. O bizi memnun ediyor. Sonradan oyuna girenler de aynı şekilde. Giren oyuncu 11'de başlayanı aratmıyor. Bu gelecek haftalarda, bizim için önemli olacak. Yedek kulübesinden gelen oyuncunun da aynı performansı vermesi çok önemli." dedi.

Bulut, önlerinde çok önemli bir maç olduğunu vurgulayarak, evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

Milli takımdaki oyuncuların da haftaya aralarına katılacağını aktaran Bulut, "Hem hücum hem de defans anlamında sahada yapmak istediklerimizi çalışacağız. Çalıştıklarımızı sahaya en iyi şeklide yansıtıp, 3 puanla ayrılma hedefimiz var." diye konuştu.


- "İyi bir maç çıkarmamız gerekiyor"


Bulut, ligde lider olmanın Fenerbahçe maçına olumlu yansıyıp yansımayacağına yönelik bir soruya, "Kovalanmak mı istersiniz kovalamak mı istersiniz? Bunu futbolcuya sorsak daha iyi olur belki. Her futbolcu kovalamak istemez, kovalanmak ister. Belki tersi de olabilir ama şu anda bulunduğumuz durumdan mutluyuz." yanıtını verdi.

Fenerbahçe maçında futbolcularının ayaklarının yere basacağını belirten Bulut, son Malatya maçına baktıklarında ilk yarıda gelen 3-0'ın ikinci yarıda bir rehavete neden olduğunu bildirdi.

Taraftar desteği konusunda düşünceleri sorulan Bulut, deplasmanda ve evlerinde taraftarların desteğini gördüklerini kaydetti. Fenerbahçe maçında stadın dolmasını umut ettiklerini ifade eden Bulut, taraftarı 12. güç olarak gördüklerini sözlerine ekledi.


- Fenerbahçe maçı hazırlıkları


Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sürdü. Basına kapalı bölümde ise dar alanda taktiksel çalışma yapan futbolcular, esneme hareketleriyle antrenmanı noktaladı.

Sakatlığı bulunan Haydar Yılmaz, Lokman Gör ile milli takımlarda bulunan Efecan Karaca, Umut Güneş ve Manolis Siopis, idmana katılmadı.

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