



ADANA - İBRAHİM ERİKAN - TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, Süper Lig'e yükselebilmek için seri galibiyetler almak zorunda olduklarını söyledi.

Adanaspor ile 2015-2016'da TFF 1. Lig şampiyonu olan ve Akdeniz ekibine Süper Lig heyecanını yaşatan Engin İpekoğlu, AA muhabirine bu sezonki hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İpekoğlu, takımın başına geçen haftaki İstanbulspor maçı öncesinde getirildiğini, söz konusu karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldıklarını hatırlattı.

Karşılaşmada, takımının çok kez savunma hatası yaptığını vurgulayan İpekoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle ikinci ve birinci bölge savunmasında ciddi hatalar var. Bloklar arasında yine mesafe yoktu. Blok halinde oynamayı maalesef beceremedik. Bunun yanında duruş pozisyonlarından tutun da bireysel hatalara kadar birçok hata vardı. Bunları, takımımızla birlikte çözeceğiz. Görüntüleri birlikte çözmeye çalıştık, doğrusu nedir onu ortaya koyduk. Tabii ki teorik olarak bu işleri istediğiniz kadar tahtada yazıp çizerek gösterin önemli olan sahadaki uygulaması.

Balıkesirspor maçında böyle bir görüntüde olmayacağız. Bugüne kadar benim çalıştırdığım takımlarda böyle bir görüntü hiç olmadı. Özellikle savunmayı çok iyi yapmanız gerekiyor. Bugüne kadar çalıştığım takımlarda savunmayı bu şekilde yaptık. Bizdeki genel problem şu, attığınız gol ile yediğiniz gol sayısına bakıldığı zaman, ligde en fazla gol atan ancak en fazla da gol yiyen takımlardan biriyiz. Gol atmada herhangi bir sıkıntımız yok ama gol yememe konusunda biraz daha çalışmamız gerekiyor."





- "Süper Lig için seri galibiyetler"





İpekoğlu, turuncu-beyazlı ekipte takım olma adına ciddi sıkıntılar gözlediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki Balıkesirspor maçında almak istediğimiz 3 puana odaklanıyoruz. Bunu başarabilirsek bunları (Süper Lig hedefi) konuşuruz, masaya yatırırız ama önümüzdeki Balıkesir maçından 3 puan alabilmek önemli. Eğer Süper Lig gibi bir hedef varsa seri galibiyetler almak zorundayız. Onun için tabii ki en azından kendimizi rahatlatacak, üst sıralara doğru tırmanabileceğimiz puanları cebimize koyalım, ondan sonrasını düşünürüz."





- "Kupada bir üst tura çıkmak istiyoruz"





Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında 29 Ekim Salı günü sahalarında Diyarbekirspor ile karşılaşacaklarını da anımsatan İpekoğlu, "Kupa maçları, ligde oynamayan oyuncuların forma giymesi açısından önemli. Bizim de görev almayan oyuncuları daha yakından görme şansımız olacak. Bu açıdan bizim için faydalı bir maç olacak. Elimizden geleni yapıp bir üst tura çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İpekoğlu, maça davet ettiği Adanaspor taraftarlarının takımlarını desteklemesini istedi.