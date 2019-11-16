Adanaspor, Engin İpekoğlu'yla ilk galibiyetini arıyor

Turuncu-beyazlılarla 4 lig maçına çıkan teknik direktör Engin İpekoğlu, henüz takımıyla galibiyet alamadı - İpekoğlu: "Bir an önce toparlanmamız lazım. Bu milli maç arası takımımız açısından önemli. En azından sakatlığı devam eden bazı arkadaşlarımızın ar

Adanaspor, Engin İpekoğlu'yla ilk galibiyetini arıyor
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ADANA - İBRAHİM ERİKAN - Adanaspor'la TFF 1. Lig'de çıktığı 4 maçı da kazanamayan Engin İpekoğlu, takımıyla ilk galibiyetini Giresunspor maçında almayı hedefliyor.

Turuncu-beyazlılarla 2015-2016'da TFF 1. Lig şampiyonu olan ve Akdeniz ekibine Süper Lig heyecanını yaşatan İpekoğlu, bu sezon Levent Eriş'in ardından oturduğu teknik direktörlük koltuğunda, takımıyla çıktığı 4 maçta 2 mağlubiyet 2 de beraberlik aldı.

Takımıyla çıktığı 4 lig maçında da galibiyet yüzü göremeyen İpekoğlu, milli maçlar dolayısıyla ligi verilen aranın ardından sahasında yapacağı Giresunspor maçıyla bu sezon ilk kez 3 puanla tanışmak istiyor.

İpekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren ilk 11'de oynaması gereken 5 oyuncuya sakatlıklar nedeniyle forma veremediklerini söyledi.

Dar bir kadroya sahip olduklarını belirten İpekoğlu, "Ligde 4 maçlık süreçte 2 puan alabildik, açıkçası puansal anlamda da çok ciddi sıkıntı içerisindeyiz." dedi.

Engin İpekoğlu, takımın bu durumdan kurtulması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir an önce toparlanmamız lazım. Bu milli maç arası takımımız açısından önemli. En azından sakatlığı devam eden bazı arkadaşlarımızın aramıza katılma ihtimali var. Büyük bir ihtimalle de Giresunspor maçında aramızda olacaklar. Mevcut kadromuza altyapıdan 5-6 takviye yaparak, şu anda antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sakatlığı devam edenlerin yanına bazıları da eklendi. Şu anda 7-8 sakat oyuncumuz var. Giresunspor maçının önemi çok büyük. Hem puan açısından hem sıralama açısından. Giresunspor takımı da ligde sıkıntılı süreç yaşıyor. Son haftalarda bir toparlanma sürecini girdiler. İç sahada oynayacağımız Giresunspor maçını kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz. Önümüzdeki haftalara da bu maçtan sonra daha iyi girme düşüncesindeyiz."


- "Bu ligde her takım birbirini yenebilecek düzeyde"


İpekoğlu, sezon başında yaşanan sıkıntıların şu anki sakatlıklara neden olduğunu ifade ederek, "Onlar aramıza döndükten sonra istediğimiz performansı da almamız biraz zaman alacak." diye konuştu.

Eze'nin 5 haftadır sakatlığının sürdüğünü, Arabidze'nin 3-4 ay oynayamayacağını, Hakan Barış'ın toparlanma sürecinin uzadığını, Bagayoko'nun milli takım maçlarına gittiğini ve orada forma giymeden geleceğini anlatan İpekoğlu, zor bir süreçte bulunduklarını dile getirdi.

Engin İpekoğlu, karamsar olunmaması gerektiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Puan anlamında baktığınızda çok karamsal olunacak tablo yok. Bu ligde her takım birbirini yenebilecek düzeyde. Önemli olan o günkü saha içerisindeki bireysel performans ve takım performansı. Play-off potasındaki takımla aramızda 8-9 puan var. Burada 3-4 maç kazanma serisi yakaladığınız zaman kendinizi bir anda başka hesaplar içerisinde bulabilirsiniz."

Başkan Bayram Akgül ile uzun bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve lig arasında yapılması planlananları konuştuklarını belirten İpekoğlu, "Toplantının içeriği transferdi. Devre arasında, işlerimiz iyi gitse de muhtemelen en az 2-3 oyuncu transferi yapılacaktır. İşlerimiz kötü giderse de başkanımızın da söylediği gibi, ne kadar oyuncuya ihtiyacımız varsa, o mevkilere o kadar oyuncu alınacaktır." ifadesini kullandı.


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