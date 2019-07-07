Adanaspor’da hedef lige iyi başlamak

- Geçen sezon ligin ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamayan Akdeniz ekibi, bu yıl transferleri erken tamamlayıp kamp sürecini verimli değerlendirerek sezona iyi başlamak istiyor - Teknik direktör Eyüp Arın: "Biz sezon sonu raporumuzu vererek, başkanımızl

Adanaspor’da hedef lige iyi başlamak
spor
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Isparta Düğün Salonları

ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN - Geçen sezon Spor Toto 1. Lig’in ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamayan Adanaspor, bu yıl transferleri erken tamamlayıp kamp sürecini verimli değerlendirerek sezona iyi başlamayı hedefliyor.

Geçen sezon inişli-çıkışlı grafik çizen, ilk 6 haftada 3 beraberlik 3 mağlubiyetle lige kötü başlayan turuncu-beyazlılar, bu sezon işi sıkı tutarak camianın yüzünü güldürmek istiyor.

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Eyüp Arın, yeni sezon hazırlıkları, transfer çalışmaları ve gelecek sezondan beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Arın, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz’da başladıklarını belirterek, yeni sezonun tüm takımlara ve futbolculara hayırlı olmasını diledi.

Her yeni sezonun bir umut barındırdığını aktaran Arın, "İlk 8 günü Adana’da geçiriyoruz. 2 günlük iznin ardından Bolu’da bulaşacağız. Buradaki çalışmalarımız zaten Bolu’ya bir hazırlık, adaptasyon çalışması şeklinde." diye konuştu.

Arın, Bolu’daki kamp sürecinde antrenman yoğunluğunun artacağını belirterek, şunları söyledi:

"Hazırlık maçlarıyla lige en iyi şekilde hazırlanacağız. Biz sezon sonu raporumuzu vererek, başkanımızla oturup konuştuktan sonra kendi doğrularımıza, prensiplerimize ve bütçemize uyacak oyuncularla görüşmeler yapıyoruz. Mutlaka eksik yönlerimiz var, onları doldurup lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Başkanımızın bu konuda yoğun çalışmaları var. Bizim eksik gördüğümüz mevkiler için görüştüğümüz oyuncular var. Onlardan mutlaka kendimize uygun olanları alacağız. Buradan gönderdiğimiz oyuncular, halen de gidecek oyuncular var."

Kendi bünyelerinde olan ancak anlaşamadıkları oyuncularla da görüştüklerini aktaran Arın, transfer çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü dile getirdi.


- "Altyapıdan en çok oyuncu oynatan takımlardan biriyiz"


Arın, genç oyunculara her zaman önem verdiklerini anlatarak, "Türkiye’de, altyapıdan en çok oyuncu oynatan takımlardan biriyiz. Kulüplerin altyapısı olmadan mutlaka sıkıntı çektiği zamanlara daha çok girmeye başladık. 'Kulüplerin tek kurtuluşu altyapılar' diye yıllar önce de söyledim. En azından şimdi anlamış oldular." şeklinde konuştu.

Türkiye’de bazı takımların kaldıramayacağı ücretler karşılığında transferler yaptığına dikkati çeken Arın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin kaldıramayacağı yüksek transfer maliyetlerinden dolayı, bazı takımlar bizim çocuklarımıza döndü. Keşke onlar olmadan önce çocuklarımıza dönselerdi. Hataları görmek de önemli hatadan dönmek de önemli. Ülkemizde çok cevher var. Onlara güvenip destek olduktan sonra kendileri ispat ve ifade edecek oyuncular. Bizim altyapımızda da bu tip oyuncularımız var. Biz daha önce belli bir grup yakalamıştık, şimdi de öyle bir grup geliyor inşallah onların gelişimlerine katkı koyabilir, onları istediğimiz gibi çalıştırıp eksik yönlerini giderebilirsek gerçekten Adanaspor’un altyapısında şu anda ufak yaş gruplarında 7-8 iyi oyuncumuz var."


- "İyi başlamak ligi iyi bitirmek demek"


Arın, geçen sezon yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sezon kötü başladık. O kötü başlangıç tabii ki takıma sirayet etti. İyi başlamak ligi iyi bitirmek demek. Biz geçen sene kötü başladık, sonra toparladık ama daha sonra bir düşüş yaşadık. Adanaspor camiasının her zaman bir hedefi vardır, bu sene de hedeflerimiz doğrultusunda mücadele içine gireceğiz."

Adanaspor’un taraftarlarına da çağrıda bulunan Arın, "200 biletli taraftar Adanaspor camiasına yakışmıyor. Eğer taraftarımız bize güven verirse bizim oyuncularımız da karşılığını verir. Ekibimiz iyi, gerçekten keyif veren oyun oynayacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.


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