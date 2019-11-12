ADANA - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana Demirspor'un kuruluşundan itibaren, futbolcu, yüzücü, su topu ve atlet olarak hizmet veren ve takımın "Yenilmez Armada" lakabını almasında pay sahibi olan Muharrem Gülergin'in hayat hikayesinin yer aldığı belgesel izleyiciyle buluştu.

Yönetmen Murat Ayman tarafından, hazırlanan belgeselde, dört branşta Adana Demirspor'a büyük katkı sağlayan "Fofo Muharrem" ve "56 binlik Muharrrem" lakablarıyla tanınan 1944 yılında 100 metre kurbağalamada kırdığı Türkiye rekorunu 11 yıl boyunca kimsenin geçemediği Gülergin'in sporcu kişiliği, rakipleri, arkadaşları, dostları, öğrencilerinin anlattığı hikayeler yer alıyor.

Yönetmen Murat Ayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un tarihini anlatmak için belgesel sinemayla ilgilenmeye başladığını, takımı araştırınca karşısına merhum Muharrem Gülergin'in çıktığını söyledi.

Gülergin'in yaşam hikayesini öğrenince aslında onu anlatmanın Adana Demirspor'u anlatmak olacağına karar verdiğini dile getiren Ayman, yedi yıllık çalışması sonucu "Fofo ve Bizim Çocuklar" adını taşıyan belgeselin ortaya çıktığını kaydetti.

Ayman, belgeselde Adana Demirspor'un kuruluşundan itibaren takımın büyük başarılara imza atmasında önemli bir paya sahip Gülergin'in ailesi, yakınları, öğrencileriyle bir araya geldiğini ve onların anlatımlarına yer verdiğini söyledi.





- "Hem gülerek hem ağlayarak izleyeceğimiz bir film"





Su topu takımının 22 yıl içinde sadece bir kez yenilerek 29 Türkiye şampiyonluğu kazanarak "Yenilmez Armada" olmasında büyük payı olan Gülergin'in tarihin önemli spor adamlarından biri olduğunu ifade eden Ayman, "Hikayenin kurgusu hem Adana Demirspor'un hem Muharrem Gülergin'in tarihini ifade ediyor. Demirspor'un hikayesiyle Gülergin'in hikayesi aslında birbirine çok paralel. Takımın ve onun yükseliş dönemi, Gülergin'in rahatsızlanması ve sağlık sorunu yaşaması ve Demirspor'un da bu hale gelmesi bir paralellik arz ediyor. Hem gülerek hem ağlayarak izleyeceğimiz bir film olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Belgeselde "Fofo" lakabının nereden geldiğine de yer verdiğini aktaran Ayman, ilk gösterimi Adana'da gerçekleştirilen filmin 16 Şubat'ta İstanbul'da izleyiciyle buluşmasının ardından yoluna festival ve yarışmalarla devam edeceğini söyledi.

Ayman, uzun yıllar yüzme ve su topu denildiğinde Türkiye'ye hükmetmiş bir takımın kaptanı olan Gülergin'in hiyakesinin yer aldığı 75 dakikalık belgeselin özel gösterimlerinin de yapılacağını kaydetti.