2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkını elde eden ay-yıldızlı ekip, büyük coşku yaşadı.
Taraftarların tezahüratlarına eşlik eden teknik heyet ve oyuncular, bütün tribünleri tek tek selamladı.
Futbolcular ve teknik ekip, foto muhabirlere galibiyet pozu da verdi.Şenol Güneş "üçlü" çektirdi
Taraftarların tezahüratlarını kırmayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş "üçlü" çektirdi.
Kale arkası tribününe koşarak giden deneyimli teknik adam, üçlü çektirerek, tribünleri coşturdu.