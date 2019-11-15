A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Mutluyuz ve sevinçliyiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Mutluyuz ve sevinçliyiz
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Isparta Düğün Salonları

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımın Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak eleme gruplarında son maçlar öncesinde EURO 2020'ye katılma hakkı kazandığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, toplantı odasına girdiğinde basın mensupları tarafından alkışlarla karşılandı.

"İnşallah en güzel günler ülkemizin olsun. Kazanmak güzel şey. Kaynaşmak ise daha güzel." diyen Şenol Güneş, "Mart ayında yarışa başladık. Bugüne kadar 9 ay oldu. 9 doğurduk ama sonunda çocuk oldu. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Mutluyuz ve sevinçliyiz. Daha önce de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Yeniden bu heyecanı sağlayan tüm oyunculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de iyi sonuçlar almak istediklerini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Yarından itibaren çocuğa iyi bakmak ve büyütmek lazım. Yeniden Türk futbolu ile ilgili organizasyonlara nasıl katılırızı düşünmemiz gerekiyor. Futbol kültürünü değiştirmemiz gerekiyor. İnşallah bu bir vesile olur. Milli takım, benim değil bizim. Bu grupta böyle bir şans yakaladık. Çok uğraştık bu sevgiyi yakalayabilmek için. Mesafe de aldık. Yeni oyuncuların önünü açmak için planlı ve programlı olmak zorundayız. Bu, kişilerin tek başına yapacağı iş değil. Futbolun katmanları olarak herkesin işin içinde olması lazım. Bunu yaparsak çok güzel olur."

"Risk almadan oynadık"

İzlanda maçı hakkında da değerlendirmede bulunan Şenol Güneş, risk almadan oynadıklarını söyledi.

Zor bir maç oynadıklarını dile getiren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarıda İzlanda'nın kazanma hırsı ve sert oyununa zaman zaman cevap veremedik. İkinci yarıda ise bunu yaptık ama son bölümde biraz sıkıntı çektik. Risk almadan oynadık. Kazanmaktan çok şampiyonaya gitme hedefimiz vardı. Kısır bir maç oldu. Onlar fizik güçlerini ve duran topları kullanmaya çalıştı. İyi bir cevap verdik. Taraftar iyiydi. Bazı sıkıntıları atlattık. İstanbul'da 3 maç yaptık. Daha sonra tekrar Anadolu'ya açılmamız gerekiyor. Bu ülke bizim. Birlikte düşüncemizi ortaya koymamız gerekiyor. İnsanların bir araya gelmesine katkı yaptık."

"Türk futbolunun modelini yeniden dizayn etmemiz gerekiyor"

Güneş, Türk futbolunun modelini ve stilini yeniden dizayn etmeleri gerektiğini kaydetti.

EURO 2020'ye katılarak herkesin gurur duyacağı bir takım olmayı hedeflediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Hayalim çok ama tek başıma hayata geçirmem mümkün değil. Hepimizin birlikte olması gerekiyor. İnşallah onu da yaparız. Yeni hayalimiz şampiyonada ülkemizi iyi temsil etmek. Asıl yapılması gereken hazırlıklar var. Futbolda sorunların çözümü için ne yapacağımızı konuşacağız. Yeteneklerimizi daha iyi kullanabiliriz. Yeni oyuncu profillerini, Türk futbolunun modelini ve stilini yeniden dizayn etmek gerekiyor. Hayalimiz çok. Futbol ekonomik bir olay. Ülke futbolunun ekonomisine de katkı yapacağız. Oyuncularımızı uluslararası seviyeye getirmek lazım. Yabancılara para vereceğimize yerli oyuncuları satıp dövizi biz alalım. Oyunculara, takımlarında iyi oynayıp milli takım oyuncusu olarak ülkelerini temsil etmeleri ve örnek olmalarını söyledim."

"Bu beraberlik beni mutlu ediyor"

Grubu lider bitirme ihtimalinin hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, "Grup birincisi olmak beni mutlu eder ama aksi bir sonuçla buradan gol yiyerek ayrılsaydık çok büyük hayal kırıklığı olurdu. Ülke olarak yıkıntıyı çok kötü yaşıyoruz. Bu beraberlik beni mutlu ediyor." dedi.

Grubun son maçında Andorra'ya karşı bazı oyuncuları dinlendirebileceğini söyleyen Güneş, "Uzun bir seyahat olacak. Kazanacağımızı düşünüyorum ama bekleyeceğiz. Liderlik avantaj olabilir ama dünyanın sonu değil. Bekleyeceğiz. Bizim için Avrupa Şampiyonası bir imtihan olacak. Oyuncular kaybetmeyi de öğrenecekler. Hep kazanarak büyüyemezsiniz. Dünya Kupası benim için asıl hedef. Avrupa Şampiyonası'nda inşallah tecrübe kazanırız ama Dünya Kupası'nda yukarılara çıkmak daha kolay olacak. İkinci defa böyle bir şey yaşarsak benim için mutluluk olur." değerlendirmesinde bulundu.

Hücumda yeni alternatifler bulmaları gerektiğinin altını çizen 67 yaşındaki teknik adam, "Hücumda Cenk ve Burak var. Alternatif olarak Enes var. Enes'i Andorra maçında oynatacağım. Belki, Ahmet Kutucu ve bir oyuncu daha alacağım. Hücumda sıkıntımız var. Forvette alternatif oyuncu gerekiyor. Santrfor ve açıktan gole giden oyuncuların olmasını istiyorum. İnşallah daha fazla gol buluruz. Futbol golle güzel." şeklinde görüş belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın gelmesi bizim için heyecan ve ayrı motivasyon"

Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programına rağmen İzlanda maçında kendilerini yalnız bırakmamasının ayrı bir motivasyon sağladığını belirtti.

Erdoğan'ın elemelerde Andorra ile İstanbul'da oynanan maça da geldiğini hatırlatan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Çok önemli kararların alındığı bir dönemde yorucu bir seyahatten sonra maça gelmesi bizim için heyecan ve ayrı bir motivasyon. Biz de bu sevinci paylaştık. Vatandaş nasıl heyecan duyuyorsa bu onda da var. Biz buyuz. Makamlarımız ne olursa olsun böyle birleşebiliyoruz. Aynı zamanda bir futbol adamı. İyi bir futbolcu. Futbolu da biliyor. Bizi tebrik etti. Seyahat yorucu ama beraber olmak ve şampiyonaya katılmamız onu dinlendirdi. Bizi bayağı bekledi. Kendisine teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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