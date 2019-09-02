A Milli Basketbol Takımı'nın ABD'ye karşı galibiyeti yok

Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın ABD ile karşılaşacak milli takım, rakibiyle daha önce yaptığı 5 maçı da kaybetti.

A Milli Basketbol Takımı'nın ABD'ye karşı galibiyeti yok
spor 0
Isparta Düğün Salonları

ŞHANGHAY - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci maçını güçlü rakibi ABD ile yapacak.

Turnuvaya zorlu bir maçla başlayacak milli takım, yarınki rakibi ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

Milli takım, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi.

Söz konusu karşılaşmalarda ABD potasına 358 sayı bırakan A Milli Takım, 452 sayı yedi.

Yarın TSİ 15.30'da başlayacak mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.

İlk kez 2004 yılında karşılaştı

A Milli Takım, ABD ile ilk kez 2004'te karşı karşıya geldi.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından kurulu ABD Milli Takımı, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesindeki son hazırlık maçlarını Türkiye'de yapmıştı. "Rüya Takım" olarak tanımlaman antrenör Larry Brown'ın başında bulunduğu ABD Milli Takımı'nın kadrosunda Allen Iverson, Stephon Marbury, Dwayne Wade, Carlos Boozer, Carmelo Anthony, LeBron James, Emeka Okafor, Shawn Marion, Amare Stoudamire, Tim Duncan, Lamar Odom, Richard Jefferson yer alıyordu.

İki ülke, söz konusu yılda iki hazırlık karşılaşması oynadı. Milli takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki iki karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

En farklı yenilgi

A Milli Takım, ABD'ye karşı en farklı yenilgisini özel maçta aldı.

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macau özel yönetim bölgesinde düzenlenen "Toyota Cup"ta rakibine 32 sayı farkla 114-82 yenildi.

İlk resmi maç Dünya Şampiyonası finali

A Milli Takım, ABD ile ilk resmi maçını ev sahibi olduğu 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın finalinde oynadı.

Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen milliler, finalde ABD ile karşılaştı. Rakibiyle oynadığı ilk resmi maçtan 17 sayı farkla mağlup ayrılan Türkiye, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, tarihinin en başarılı sonucuna imza attı.

İspanya'daki Dünya Kupası'nda yine rakip oldular

Türkiye ile ABD, İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nın grup mücadelesinde de karşı karşıya geldiler.

Milli takım, bu karşılaşmada da rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

990. milli maç

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarınki ABD mücadelesiyle tarihindeki 990. karşılaşmaya çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 989 maçın 509'unu kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan ve Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı 49-12 kazanan Türkiye, son olarak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Japonya'yı 86-67 mağlup etti.

Muhabir: Ercan Doğan


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