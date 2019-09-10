A Milli Basketbol Takımı olimpiyat mücadelesi verecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası'nda 1. turda kalırken, olimpiyat elemelerine katılma hakkını sıralamadaki yeriyle elde etti.

A Milli Basketbol Takımı olimpiyat mücadelesi verecek
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Isparta Düğün Salonları

DONGGUAN - 2019 FIBA Dünya Kupası'na veda eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, klasman mücadelesinde olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etti.

Çin'deki turnuvada ilk aşamada olimpiyat elemelerine katılma vizesini almayı ve 2. tura yükselmeyi amaçlayan milli takım, tek hedefini gerçekleştirebildi. Dünya Kupası'nda 1. turda istediği sonuçları alamayan ve klasman grubuna kalan milliler, turnuva boyunca sadece 2 galibiyet aldı. Milli takım, 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Organizasyonun 1. turunda sadece Japonya'yı 86-67 yenen A Milli Takım, ABD'ye 93-92 ve Çekya'ya 91-76 mağlup oldu. E Grubu'nda ABD ile Çekya'nın gerisinde kalan Türkiye, 3. sırada yer alarak klasman grubunda mücadele etti.

Elinde tek hedef olimpiyat elemeleri kalan milli takım, tek galibiyetle bu hedefine ulaştı.

O Grubu klasman mücadelesinin ilk maçında Karadağ'ı 79-74 yenen A Milli Takım, Yeni Zelanda'ya ise 102-101 yenilmesine rağmen klasmanda olimpiyat elemelerine katılma hakkını kazandı. Klasman grubu mücadelesiyle toplam 7 puana ulaşan milli takım, Dünya Kupası'nı 22. sırada tamamladı.

En düşük galibiyet yüzdesi

Dünya Kupası'nda beşinci kez yer alan Türkiye, en düşük galibiyet yüzdesini de Çin'de aldı.

Tarihindeki ilk Dünya Kupası'na 2002'de katılan milli takım, 8 maçta 4 galibiyet alarak yüzde 50'lik bir oran yakaladı. 2006'daki 9 maçta 6 galibiyetle bu yüzdesini 66,6'ya çıkaran milliler, ikinci olduğu 2010'daki turnuvada ise 9 karşılaşmanın 8'ini kazanarak yüzde 88,8'lik bir oran elde etti.

2014'teki Dünya Kupası'nda 7 maçın 4'ünü kazanan ve yüzde 57,1 galibiyet oranı tutturan Türkiye, Çin'deki 5 karşılaşmanın sadece ikisini kazanarak yüzde 40'ta kaldı.

2002'deki iki grup halinde oynanan karşılaşmalar sonrası klasman mücadelesine kalan milli takım, 2006'da çeyrek finale yükselirken, 2010'da final oynama başarısı göstermişti. 2014'te bir kez daha çeyrek finale kadar çıkan milli takım, 2019'daki organizasyonda 1. turda kalarak klasman maçları mücadelesi verdi.

ABD karşısındaki iyi oyunu yetmedi

Milli takım, kötü sonuçlar alsa da ABD karşısındaki iyi oyunuyla beğeni topladı.

Turnuvanın favorilerinden ABD karşısında zaman zaman üstünlük kurmasına rağmen rakibine uzatmalarda mağlup olan milliler, Çinli basketbolseverlerin de desteğini aldı.

Pota altında sıkıntı yaşadı

Milli takım, turnuva boyunca en büyük sıkıntıyı boyalı alanda yaşadı.

Oynadığı 5 maçta sadece bir kez rakibine ribauntlarda üstünlük kurabilen Türkiye, 4 karşılaşmada bu kategoride geride kaldı.

Turnuvanın ilk maçında Japonya'ya ribauntlarda 43-27 üstünlük kuran milli takım, ardından oynadığı ABD (46-51), Çekya (26-41), Karadağ (30-33) ve Yeni Zelanda (28-37) daha az ribaunt aldı.

A Milli Takım'ın ilk beşinde oynayan Semih Erden ile sonradan oyuna dahil olan Sertaç Şanlı, pota altında beklentileri karşılayamadı. Semih turnuva boyunca 3,8 ribaunt ortalamasıyla oynarken, Sertaç Şanlı ise 2,3 ortalamasında kaldı.

Millilerde Ersan İlyasova 9,3 ribaunt ortalamasıyla en etkili isim olurken, milli takım adına turnuvanın en iyi ismi olan Cedi Osman ise 3,2'lik performans gösterdi. Milli takımın genç oyuncusu Metecan Birsen de 4,8 ribaunt ortalamasıyla Semih ve Sertaç'ın önünde yer aldı.

Sakatlık sorunu

Organizasyon öncesi sakatlıklardan yana sıkıntı yaşayan milli takımın, bu derdi turnuva süresince de sürdü.

Dünya Kupası'ndan önce sakatlığı nedeniyle Berk Uğurlu'nun kadrodan çıkarıldığı milli takımda, turnuvanın ilk maçında da Scottie Wilbekin aynı nedenden oynamadı. Bu oyuncu sonraki karşılaşmalarda görev alırken, bu sefer Ersan İlyasova'nın Çekya maçında sakatlanmasıyla sıkıntıya düştü. Ersan'ın klasman maçlarında yer alamadığı milli takımda Furkan Korkmaz ile Sertaç Şanlı da Karadağ mücadelesinde sakatlık yaşadı. Her iki oyuncu turnuvanın son mücadelesi olan Yeni Zelanda karşısıda forma giyemedi.

En iyi performansı Cedi Osman gösterdi

Türkiye adına Dünya Kupası'ndaki en etkili isim 24 yaşındaki Cedi Osman oldu.

Milli takımın NBA patentli oyuncusu, 5 maçta 20,4 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Yeni Zelanda mücadelesinde 32 sayı atan Cedi Osman, Çekya (24 sayı) ve Karadağ (19) karşılaşmalarında da milli takımın en skorer ismi olarak katkı verdi.

Genç basketbolcu, Yeni Zelanda maçında attığı 32 sayıyla, A Milli Basketbol Takımı'nda dünya kupalarında en çok sayı üreten oyuncu oldu. Daha önceki rekor 2006 FIBA Dünya Kupası'nda Yunanistan'a 30 sayı kaydeden Serkan Erdoğan'ı elindeydi.

Muhabir: Ercan Doğan


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