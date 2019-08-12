61 sezonda 5 şampiyon

Süper Lig tarihinde geride kalan 61 sezonda şampiyonlukları sadece 5 takım paylaştı.

61 sezonda 5 şampiyon
spor
24 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 61 sezonda şampiyonlukları 5 takım paylaştı.

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.

Lig tarihinde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaştı.

İlk şampiyon Fenerbahçe, son şampiyon Galatasaray

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 62 yaşına girmeye hazırlanan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2018-2019 sezonunda Galatasaray elde etti.

"Dört büyükler"in hasret yılları

Ligin genelinde şampiyonluklara ambargo koyan "Dört büyükler", zaman zaman mutlu sona ulaşmak için uzun süreler beklemek zorunda kaldı.

Beşiktaş, 1966-1967'de elde ettiği şampiyonluğun ardından 14 sezon mutlu sona hasret kaldı. 1981-1982 sezonunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun süren hasretine de son verdi.

Galatasaray ise 1972-1973'te ligi önde tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyon olarak, bu özlemi dindirdi.

"Üç büyükler" arasında şampiyonluk için en az süre bekleyen takım ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadarki en uzun süreli şampiyonluk hasreti 6 sezon sürdü. 1988-1989'da şampiyon olan Fenerbahçe, 6 sezon bekledikten sonra, 1995-1996'da Carlos Alberto Parreira yönetiminde ipi göğüsledi.

Fenerbahçe, ayrıca Süper Lig'de son 5 sezonda şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor'un büyük özlemi

Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, bu başarıyı uzun zamandır tekrarlayamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Son lig şampiyonluğunu 1983-1984'te Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşayan bordo-mavililer, o tarihten bu yana geçen 35 sezondur zirvede yer alamadı.

Galatasaray'ın rekoru

Ligde 22 kezle en çok mutlu son ulaşan takım olan Galatasaray, aynı zamanda üst üste en çok şampiyonluk yaşayan ekip unvanının da sahibi.

Lig tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti.

Üst üste üçer kez şampiyon olan takımlar

Bunun yanı sıra, Galatasaray 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Trabzonspor 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981'de, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste üçer kez şampiyonluğa ulaşma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor.

Bursaspor tarih yazdı

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde "Dört büyükler" dışında bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını aldı.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un dışında şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci ekip oldu.

Geride kalan sezon Süper Lig'e veda eden Bursaspor, bu organizasyonda şampiyonluk yaşayıp, küme düşen ilk takım olarak kayıtlara geçti.

En erken şampiyon Fenerbahçe

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

En çok puan farkıyla şampiyon Galatasaray

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puanlık fark, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en fazla puan farkı olarak tarihe geçti.

En çok puanla şampiyon Fenerbahçe

Ligde en çok puan toplayarak şampiyon olan takım Fenerbahçe.

Sarı-lacivertli ekip, 3 puanlı sistemde 1988-1989 sezonunda 36 maçta 93 puan toplayarak rekor kırdı.

Namağlup tek şampiyon Beşiktaş

Lig tarihinde yenilgisiz tek şampiyon Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik alırken, sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.

Şampiyonlardan ilginç notlar

Ligin 61 yıllık geçmişinde şampiyonların diğer ilginç rekorlarından bazıları şöyle:

- En çok yenilen şampiyon: 7'şer yenilgiyle 1980-1981 sezonunda Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda Galatasaray.

- En çok gol yiyen şampiyon: 1997-1998 sezonunda 43 golle Galatasaray.

- En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6).

- En az puanla şampiyon olan takım: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla (2 puanlı sistemde) Trabzonspor.

Averajla şampiyon olan takımlar

Ligin geride kalan 61 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986'da ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi zirvede tamamladı. 1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı. 2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım şampiyonluğu ulaştı.

Beşiktaş'ın eklenen 2 şampiyonluğu

Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle, siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.

TFF Tahkim Kurulunun konuyla ilgili almış olduğu karara ilişkin Beşiktaş Kulübünün açıklaması şöyle:

''Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu; 09.05.2002 tarihinde yaptığı toplantısında 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarımızın onaylanması talebimizi yerinde ve haklı görerek, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün var olan 2 şampiyonluğunun Türkiye şampiyonluğu olarak Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştır.''

Konuyla ilgili TFF resmi internet sitesinde yer alan açıklama da şöyle:

''Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52 E ve 2002/68 K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübü'nün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.''

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Isparta'da 25 kişi kesik tedavisi için acil servise gitti
EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI
Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu
Isparta’da uyuşturucu operasyonları
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
Isparta Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da bu tarihlerde elektrik kesintisi olacak
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli açıklama
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Kurban Bayramı Mesajı
Kredi talebi rekor seviyeye çıktı
Kurban Bayramın’ da nasıl beslenmeli?
Isparta'da iphone, samsung cam ekran değişimi
ISPARTA'DA ORGANİK KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Isparta'da iş yeri yangını
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir
Bakan Kurum'un Isparta Belediyesi ziyareti
Isparta'da kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı
Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı
Bakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Denizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladıDenizli'deki şiddetli deprem Isparta'yı salladı08 Ağustos 2019
Deprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilirDeprem uzmanlarından uyarı: 5-10 gün sürebilir08 Ağustos 2019
Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019Isparta'a Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 201909 Ağustos 2019
Isparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararıIsparta'da mahkemeden 'Salda Gölü' kararı05 Ağustos 2019
"Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak""Eğirdir Gölü için bilimsel rapor hazırlanacak"07 Ağustos 2019
Isparta'da iş yeri yangınıIsparta'da iş yeri yangını08 Ağustos 2019
Belediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandıBelediye Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı09 Ağustos 2019
Isparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılarIsparta Haber: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar09 Ağustos 2019
Isparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılarIsparta haber: Depreme nikah masasında yakalandılar08 Ağustos 2019
Isparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleriIsparta'da hesaplı alışverişin adresi Önder AVM şubeleri07 Ağustos 2019
Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!Araç sahiplerine müjde peş peşe indirim geldi!08 Ağustos 2019
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarıIsparta’da uyuşturucu operasyonları09 Ağustos 2019
Bayram öncesi çifte indirim yolda...Bayram öncesi çifte indirim yolda...07 Ağustos 2019
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!06 Ağustos 2019
SEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARISEDAT ÖZ GURME'DEN NEFİS BAYRAM İKRAMLIKLARI07 Ağustos 2019
Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!Harekete geçildi...75 bin tl para cezası var!06 Ağustos 2019
Isparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatıIsparta'dan Yurtdışına Yapılan Kiraz İhracatı08 Ağustos 2019
Bakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdiBakan Kurum Isparta'ya müjdeler verdi08 Ağustos 2019
Isparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisiIsparta'da bu bölgede planlı elektrik kesintisi06 Ağustos 2019
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 201908 Ağustos 2019