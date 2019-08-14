15 yaşındaki Cori Gauff'a ABD Açık'ta 'wildcard'

Wimbledon'da ana tabloya kalan en genç tenisçi olup dikkatleri üstüne çeken 15 yaşındaki Cori Gauff'a, ABD Açık'a özel davetiyeyle katılma hakkı verildi.

15 yaşındaki Cori Gauff'a ABD Açık'ta 'wildcard'
spor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a ortaya koyduğu performansla damga vuran ABD'li Cori Gauff, 26 Ağustos'ta başlayacak ABD Açık'tan özel davetiye (wildcard) aldı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gauff ilk büyük çapta grand slam ana tablosunu Atlantik'in karşısında yapmış olabilir, ancak genç yetenek slam sezonunu 'Big Apple'da (New York) kapatacak." ifadesi kullanıldı.

Wimbledon'da ana tabloya kalan en genç sporcu olan Cori Gauff, elemeleri İspanyol, Rus ve Belçikalı rakiplerine set vermeden geçmişti.

Turnuvadaki ilk zaferini, kariyerinde 5 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Venus Williams'ı ilk turda eleyerek alan genç tenisçi, ikinci turda Slovak Magdalena Rybarikova, üçüncü turda ise Sloven Polona Hercog'u saf dışı bırakmıştı.

Gauff, dördüncü turda, turnuvayı şampiyon tamamlayan eski dünya 1 numarası Rumen Simona Halep'e elenmişti.

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda mücadele edecek 15 yaşındaki Gauff'un yanı sıra tek erkeklerde 6 aydır sakat olan 26 yaşındaki ABD'li Jack Sock özel davet alan diğer tenisçi oldu.

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