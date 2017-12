ZİYA EROĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Isparta Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nın olağan genel kurul toplantısı 7 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek. Kongre için adaylığını açıklayan Eroğlu Yumurtacılık İşletmecisi Ziya Eroğlu, Odanın sorunlarını bildiğini ifade ederek, projelerinin hazır olduğunu dile getirdi.



Isparta’da Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı odaların seçim heyecanı başlıyor. Bu kapsamda da 7 Ocak Pazar günü Isparta Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu gerçekleştirilecek. İstiklal Mahallesi 6 Mart Atatürk caddesinde Halk Eğitim merkezi ve ASO Müdürlüğü salonunda yapılacak olan kongre öncesi Eroğlu Yumurtacılık İşletmecisi Ziya Eroğlu başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Şuan ki yönetimin hizmetlerinde aksama olduğunu ve bunların görülebildiğini dile getiren Eroğlu, “Biz yapılamayan hizmetleri tespit ederek, projelendirdik ve bu nedenle aday olduk” dedi.



SORUNLARINIZA ORTAK OLABİLMEK ADINA ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM

Eroğlu’nun açıklaması şöyle; “Odamız Bakkal ve Bayilerimizin artık bu yeni yüzyılda değişime ve gelişimine ihtiyacı olduğu düşünerek sizlerin bu ulusal market zincir sisteminden dolayı çekmiş olduğunuz sıkıntıları çözmek ve sorunlarınıza ortak olabilmek adına Bakkallar ve Bayiler odası Başkanlığına destekleriniz ile birlikte adaylığımı açıklıyorum.



SORUNLARI ÇÖZMEK ADINA ÜYELERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIMI BİLMENİZİ İSTERİM

Sıkıntı ve sorunlarınızı içinizden bir kardeşiniz olarak yıllardır bilen ve maalesef bunlara çözüm bulamayan ve sizleri yalnız bırakan bir yönetim anlayışına sessiz kalmayarak çözüm üreten, sizlerle birlikte istişare ile sorunları, sıkıntıları ilgili kurum ve kurular ile ortak akıl ile çözmek ve sektörel krizleri aşmak adına genç ve dinamik bir ekip ile bu yıla destekleriniz ile birlikte baş koydum. Ekonomik anlamda yerel marketler Isparta’mızın her zaman kılcal damarı olmuştur. Özellikle son yıllarda yaşadığımız kredi bulmakta zorlandığımız ve çözüm noktasından yalnız bırakıldığımız tüm üyelerimiz tarafından bilinmektedir. Ben ve ekibim bu sorunları çözmek adına üyelerimizin her zaman yanında olacağımı bilmenizi isterim. Üyelerimizi gerek hukuksal anlamda gerekse bankalar ile olan ilişkilerinde ve iş dünyamızın gelişiminde Türkiye’ye örnek projeler ile sizlerin yanında olacağız. 7 Ocak Pazar günü Halk Eğitim Merkezi ASO müdürlüğü salonunda yapılacak olan seçimlerin hem odamıza hem de üyelerimize değişim, ayrıca sektör anlamında önemli gelişmeler sağlayacağına inancım tamdır.”



ZİYA EROĞLU KİMDİR?

Ziya Eroğlu, 1981 yılında doğdu. Evli ve iki çocuk babası.

1995 yılından bu yana yumurtacılık sektöründe toptan ve perakende hizmeti ile birlikte 4 yıldır market işletmeciliği yapıyor.