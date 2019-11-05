Üniversite ile kent bütünleşmesini önemseyen Süleyman Demirel Üniversitesi, hem kentin hem de üniversitenin gelişimi, sorunların çözümü adına çalışmalarını şehri ile el ele yürütüyor.Üniversitemiz bu kapsamda, Isparta’nın Aksu ilçesinde Aksu Kaymakamlığı yürütücülüğünde Zindan Mağarası ve Kutsal Alanı’nın turizme sunulması amacıyla başlatılan “Zindan Mağarası ve Kutsal Alanı Çevresi Tasarım Projesi”nde yer alıyor.Bütüncül bir tasarım olması hedeflenen çalışmanın ilk toplantısına Üniversitemiz akademisyenleri, Aksu Belediyesi, Isparta İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 18. Bölge Havza Şube Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve diğer kamu ve özel kuruluşlar katılım sağladı. Farklı disiplinlerin bir araya geldiği çalışmanın ilk etabında arazi çalışması, gerekli alan keşifleri yapıldı, ön bilgiler edinildi ve alan projeleri değerlendirildi.Projede üniversitemizden Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kamil Örücü, Dr. Öğr. Üyesi Seda Şimşek Tolacı, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Özcan, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Yurdakul ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden Öğr. Gör. Ali Şenkaynağı incelemelerde bulundu.