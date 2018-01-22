Zeytin Dalı Harekâtına Başkan Ahmet Adar’dan Destek

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.Başkanımız mesajında şunları kaydetti: " Şahsım ve Isparta Ticaret Borsası olarak, devletimizin bölgedeki terör yapılanmasının sona erdirilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla almış olduğu harekat kararının sonuna kadar arkasındayız ve destekçisiyiz. Mevzu vatansa biz her türlü fedakârlığa hazırız.Bugün bölgede yaşanan gelişmelere baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı müdahalede ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ülkemizin güvenliğinin sağlanmasından doğan meşru müdafaa hakkını kullanması doğal ve en tabi hakkıdır." dedi.Başkanımız Adar sözlerine şu şekilde devam etti: "Ordumuzun Zeytin Dalı Harekatında başarılı olacağına inancımız tamdır. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan bu harekâtın, terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur. 'Dileğimiz, Zeytin Dalı Harekatında Mehmetçiğimizin burnunun bile kanamadan muvaffak olması ve ülkemize sağ salim dönmesidir. Dualarımız ve kalbimiz onlarla. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.