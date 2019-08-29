EMEKLİLER İÇİN 2 BİN 623 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 823 TL

Hakem kurulu memur maaşları için zam oranını belirledi. En düşük memur maaşı 3 bin 823 lira olacak.3 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren 2020-2021 yılları zam oranları belli oldu.Hükümet ile memur sendikalarının anlaşamaması sonrası toplanan hakem kurulu; hükümetin son teklifi olan 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 zamda karar kıldı.Zam oranları sonrasında memurların en çok merak ettiği ise maaşım ne kadar olacak sorusu.Zam öncesi 2 bin 522 lira olan en düşük memur maaşı 2 bin 623 lira olacak.Şu anda 3 bin 676 lira olan en düşük memur maaşı da 2020 yılındaki zamla 3 bin 823 lira olacak. 147 lira zamlanacak en düşük memur maaşına enflasyon oranına göre enflasyon farkı da ödenecek.