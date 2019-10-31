Isparta Belediyesi, Zafere Doğru adlı oyunu vatandaşlarla buluşturuyor. Ücretsiz olarak takip edilebilecek oyun Cuma günü Işıkkent Spor Salonunda saat 19.30’da başlayacak.Isparta Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu ile ortaklaşa “Zafere Doğru” adlı oyunla Ispartalıları buluşturuyor.Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya Sargın’ın yaptığı temsil de, 1915 yılında Çanakkale’den başlayarak Kurtuluş Savaşıyla Milli Mücadelenin kazanılması dans müzik ve görsellerle sahneye aktarılacak.Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda vatan için gözünü kırpmadan kendini feda eden Türk Milletinin aziz şehitleri ve kahraman evlatlarımız için bir saygı duruşu olarak sahneye konacak program 1 Kasım 2019 Cuma günü saat 19.30’da, Işıkkent Spor Salonunda gerçekleşecek. Program tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.