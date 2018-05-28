Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) birinci sıra milletvekili adayı olarak 24 Haziran’da seçimlere katılacak olan Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret etti.Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette konuşan MHP Isparta Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın kendilerine her konuda her zaman destek verdiğini söyledi. Sönmez, “Türkiye’de değil, bence Avrupa’da başkanımız ve Isparta Belediyesi örnek alınmalıdır. Ankara’ya gittiğimde Isparta deyince bana direkt olarak Yusuf Ziya Günaydın diyorlar. Belediyecilikte bir marka olmuş. İnşallah başkanımızın Avrupa’da da belediyecilikte bir marka olacağına inanıyorum” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, Hasan Basri Sönmez’in genç, dinamik ve çalışkan bir işadamı olduğundan bahsetti. Günaydın, “Adaylıklarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. MHP’li bir milletvekili olarak çalışkanlığı ve temiz yürekliliğiyle Isparta ve Türkiye’mize önemli hizmetler vereceğine inanıyorum. Isparta’ya hizmet noktasında ortak çalışmalarımız olacaktır. Hasan Basri Beye şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.ISPARTA BELEDİYESİ