Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da !

Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da !

Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da !

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Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Sn.Yusuf DURMUŞ TED Isparta Öğrencileri ile Buluştu.Gençleri bilimle tanıştırmayı ve sevdirmeyi misyon edinen hocamız 2 gün boyunca TED Isparta Koleji ögrencileri ile beraberdi. Sayın Yusuf Durmuş kendi adıyla hizmete açacağı Bilim Merkezi müzesinden pek çok örnek ve materyali okulumuz Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimize sergiledi. İlkokul Kardeş okul öğrencilerimizin de davet edildiği Konferansta ise Türkiye Biyoçeşitliliği ile ilgili bilgiler vererek ülkemizde ki zengin tür çeşitliliğine dikkat çekti. Programının ikinci günün de ise lise öğrencileri ile beraber Kovada Gölü Milli Parkında Doğa eğitimi gerçekleştirdi. Bölgede ki bitki ve hayvan türlerini öğrencilerimizle beraber inceleyen hocamız, doğada canlıları tanımaya ve canlı saklama yöntemlerine yönelik bir çok çalışma yaptı Belgeselleriyle de tanınan hocamız Belgesel çalışmalarından bir örnegini de TED Isparta Koleji ögrencileriyle beraber gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilerimizle beraber Eğirdir Su Ürünleri Fakültesini de ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Edindiği misyonla küçük büyük tüm ogrencilerimizin bilim yolunda merak duygusunu ateşleyen sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz.Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Sn.Yusuf DURMUŞ TED Isparta Öğrencileri ile Buluştu.Gençleri bilimle tanıştırmayı ve sevdirmeyi misyon edinen hocamız 2 gün boyunca TED Isparta Koleji ögrencileri ile beraberdi. Sayın Yusuf Durmuş kendi adıyla hizmete açacağı Bilim Merkezi müzesinden pek çok örnek ve materyali okulumuz Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimize sergiledi. İlkokul Kardeş okul öğrencilerimizin de davet edildiği Konferansta ise Türkiye Biyoçeşitliliği ile ilgili bilgiler vererek ülkemizde ki zengin tür çeşitliliğine dikkat çekti. Programının ikinci günün de ise lise öğrencileri ile beraber Kovada Gölü Milli Parkında Doğa eğitimi gerçekleştirdi. Bölgede ki bitki ve hayvan türlerini öğrencilerimizle beraber inceleyen hocamız, doğada canlıları tanımaya ve canlı saklama yöntemlerine yönelik bir çok çalışma yaptı Belgeselleriyle de tanınan hocamız Belgesel çalışmalarından bir örnegini de TED Isparta Koleji ögrencileriyle beraber gerçekleştirdi.Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Sn.Yusuf DURMUŞ TED Isparta Öğrencileri ile Buluştu.Gençleri bilimle tanıştırmayı ve sevdirmeyi misyon edinen hocamız 2 gün boyunca TED Isparta Koleji ögrencileri ile beraberdi. Sayın Yusuf Durmuş kendi adıyla hizmete açacağı Bilim Merkezi müzesinden pek çok örnek ve materyali okulumuz Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimize sergiledi. İlkokul Kardeş okul öğrencilerimizin de davet edildiği Konferansta ise Türkiye Biyoçeşitliliği ile ilgili bilgiler vererek ülkemizde ki zengin tür çeşitliliğine dikkat çekti. Programının ikinci günün de ise lise öğrencileri ile beraber Kovada Gölü Milli Parkında Doğa eğitimi gerçekleştirdi. Bölgede ki bitki ve hayvan türlerini öğrencilerimizle beraber inceleyen hocamız, doğada canlıları tanımaya ve canlı saklama yöntemlerine yönelik bir çok çalışma yaptı Belgeselleriyle de tanınan hocamız Belgesel çalışmalarından bir örnegini de TED Isparta Koleji ögrencileriyle beraber gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilerimizle beraber Eğirdir Su Ürünleri Fakültesini de ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Edindiği misyonla küçük büyük tüm ogrencilerimizin bilim yolunda merak duygusunu ateşleyen sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz.