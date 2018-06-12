- Isparta'da üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kandil Operasyonu’ açıklamalarının ardından ışıklarla ‘Kandil’ yazarak Mehmetcik'e destek verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör yuvası Kandil’e operasyon başlatıldığı yönündeki açıklamaların ardından, Mehmetçik için ilk destek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Isparta İl Müdürlüğü öğrencilerinden geldi.KYK Isparta İl Müdürlüğüne bağlı Bediüzzaman Said-i Nursi Yurdu’nda kalan öğrenciler, yurt ışıklarıyla ‘Kandil’ yazarak, terör yuvalarını yok edecek olan Mehmetçik’e destek mesajı verdi. Öğrenciler, yaptıkları davranışı teröre gözdağı, kahraman Mehmetçik’e ise moral ve destek olarak niteledi.TSK’nın daha önce Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda da yurt ışıklarıyla ilk kez KYK Isparta İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından başlatılan ışıklı destek kampanyası ülke genelinde geniş yankı bulmuş ve tüm Türkiye’ye yayılmıştı.KYK Isparta İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenciler, zulüm gören Müslüman Filistin halkına destek, ABD ve İsrail’i protesto etmek amacıyla daha önce ışıklarla ‘Kudüs’ mesajı da vermişti.İHA