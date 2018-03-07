YÜKSEL ERGÜL GİYİM DÜNYASINDA BÜYÜK KAMPANYA

Isparta'nın en hesaplı giyim mağazası Yüksel Ergül'de ''Etiketin Yarısı'' kampanyası başladı.Bu kampanyada mağazada bulunan yüzlerce kışlık ürün etiketin yarısı fiyatına satılıyor. Bazı giyim ürünlerinde çoklu alım yapanlara yine farklı bir indirim uygulaması yapılıyor.

Bay-bayan ve çocuk Mont,Kaban,Kazak,Hırka,Yelek,Çorap,Gömlek, Takım Elbise,Triko ve yüzlerce giyim modellerinde indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı sakın kaçırmayın!

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