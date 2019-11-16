KOLANCI ŞARKÜTERİ'DEN TÜM BÖLGELERE HİZMET!

LEZZETİ MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜREN YÜRESEL GIDALAR

BÖLGEGESEL LEZZETLER

%100 Doğal Süt ve Süt Ürünleri Çeşitleri

%100 Doğal Şarküteri Çeşitleri

%100 Doğal Reçel Çeşitleri

%100 Doğal Makarna Çeşitleri

%100 Doğal Zeytin ve Zeytinyağı Çeşitleri

Hasan BÜYÜKKOLANCI

Uzun yıllardır Isparta'da doğal zeytin, peynir ve yöresel ürünlerin üreticisi olan Kolancı Şarküteri, farklı bölgelerde yaşayan ve doğal ürünler tüketmek isteyen halkımızada hizmet vermektedir. Keçi tereyağI,tulum peynir ve, doğal zeytin çeşitlerini tüketmelerini hedefleyerek sipariş kabul etmektedir.Lezzeti mutluluğa dönüştüren ürün katagorileriyle çeşit çeşit doğal yöresel peynir ve zeytin arayanlar için en uygun fiyatlar Isparta'da 4 kuşaktır hizmet veren Kolancı Şarküteri'de bulunuyor.Organik,doğal ve besin değeri yüksek gıdaları aynı çatı altında bir araya getiren Koılancı Şarküteri , sizler için derlediği zengin şarküteri ürünleri arasında yer alan peynirler Türkiye'nin bölgesel doğasını ve iklimini yansıtıyor. Gemlik,Edremit,Milas ve Aydın'ın zeytinlerinden üretilen altın değerinde sıkma zeytinyağ çeşitleri ayrıca çiftlikte üretilen süt ürünleri ve daha onlarca ürünü şehir dışından getirmenize gerek kalmadan sizlere sunuyor.Kültür sineması yanı No:6