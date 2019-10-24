YÖREKS Fuarı Görkemli Bir Törenle Açıldı

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREKS, ilk kez Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’nin Yöresel Ürünlerini bir araya getirdi.“Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile Türkiye’nin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı YÖREKS Fuarı, Antalya ANFAŞ Fuar merkezinde düzenlendi.Fuar açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, birçok ilin valisi, oda ve borsa başkanları ve kalkınma ajansları yetkilileri katıldı. Borsamızı temsilen ise Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ve Genel Sekreterimiz Ali Koyak iştirak etti.Hisarcıklıoğlu, 7 bölgede YÖREKS Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlemeye başladıklarını, bunlardan ilkini de Erzurum'da gerçekleştirdiklerini söyledi.Sadece yurt içi tescilin yeterli olmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi: "Yurt dışında da tescil ettirmek ve küresel pazarlara girmek önemli. Şu ana kadar 3 ürünümüz, Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa'da tescillendi. Diğer ürünlerimizin AB nezdinde tescili için de TOBB, oda borsa camiası olarak çalışıyoruz. Bu kapsamda AB'de tescil bekleyen 15 ürünümüz var. Bunlar, Afyon, Antakya, Edremit, Giresun, İnegöl, Kayseri, Milas ve Taşköprü'den. Ayrıca, Antep, Aydın ve Malatya birer ürün için daha başvurdu."- "Zenginlik için değerlerinize sahip çıkın"Hisarcıklıoğlu, bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce bu toprağın insanlarının bilmesi gerektiğini, aksi takdirde ürünlerin dış pazarda anlam ifade etmeyeceğini vurguladı.Türkiye'nin, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün zenginliğine sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü de Anadolu topraklarında yatıyor. Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkacaksınız." ifadelerini kullandı.Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de 200 çeşit peynir bulunduğuna ancak İtalya, Fransa ve Hollanda'nın tek bir peynir çeşidiyle markalaştıklarına dikkati çekerek, bu ülkeler yılda 3-4 milyar dolarlık peynir ihraç ederken Türkiye'nin 100-200 milyon dolarda kaldığını söyledi.Coğrafi işarete sahip bir ürünün fiyatının Avrupa'da ikiye katlandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İnsanlar, yerel olana, doğal olana daha fazla ilgi duyuyor, daha fazla para ödüyor. Dolayısıyla bu işe mutlaka odaklanın ve markalaştırın. e-ticaret ve e-ihracat ile tüm dünyaya bunları gönderin." dedi.Fuar açılış töreninin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Isparta standında ağırlandı. İlimizin yöresel ürünlerini tanıtıldığı Isparta standında, Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan, Yalvaç TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kurucu ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ev sahipliği yaptı.Fuar programının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına Başkanımız Ahmet Adar da katılım sağladı. Toplantıda Türkiye ekonomisinin durumu ve ticarette yaşanan sorun ve çözüm önerileri ele alındı.