Isparta’da polisin yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan araçta 21,39 gram eroin maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatı bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, kentin 4 ayrı giriş ve çıkış noktalarında bulunan yol kontrol noktası çalışmaları kapsamında, Emniyet güçleri geçtiğimiz akşam Antalya istikametinden gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Sav Kavşağı’nda Polisin yaptığı kontrollerde, C.K., M.Ç. ve G.Y. isimli 3 kişi ile birlikte kullandıkları araç içerisinde 21,39 gram eroin maddesi ve 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerine teslim edilirken, C.K., M.Ç. ve G.Y. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 3 şahsın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.ISPARTA (İHA)