YÖK tarihinde bir ilk! Onlara da burs verilecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç, tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs imkanı sağlayacağını yarın kamuoyuna duyuracak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yarın düzenleyeceği toplantı ile tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yönelik yeni başlatılacak Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YÖK-YUDAB) Programı'nı kamuoyuna duyuracak. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından doktora eğitimine devlet üniversitelerinde devam eden araştırma görevlilerine yönelik yeni programların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılacak YÖK-YUDAB Programı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın yarın saat 12.30'da Kurulda gerçekleştireceği toplantıyla kamuoyuna duyurulacak. YÖK-YUDAB Programı ile belirlenen öncelikli alanlarda, doktora eğitiminde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında yurt dışında araştırma yapma imkanı sunulacak.