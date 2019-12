Yılbaşına Özel Iyaşpark AVM’den Boş Yok Kampanyası

Iyaşpark AVM “Yılbaşına Özel Boş yok ” kampanyası başlattı. Yılbaşına Özel Boş Yok Kampanyasında Iyaşpark AVM’den 150 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm müşteriler 1 çekiliş hakkı kazanma şansını yakalayacaklar. Bu kampanya kapsamında çekilişe katılım sağlayacak olan müşteriler anında sürpriz hediyelere sahip olacaklar. Tüm 150 TL ve üzeri alışveriş yapan Iyaşpark AVM müşterileri, alışveriş fişlerini ibraz ederek danışma noktasından hediyelerini alabileceklerdir. The Poligon,Bubble Waffle Factory,Mad Parfüm,Özdilek,Beni Yıka,Pro Masaj,Lina Home,Toyzz Shop,Kiğılı,Atlantis Pet Shop,Flormar,Tavada Tavuk,Kahvegül,Cinemapink,Doğan Usta,My Pide By Dürüm,Shoemy,Çiğköftem,Antre Cadde,İxir Parfüm,Fotocopy Center,Faruk Güllüoğlu,Hook Cafe,Tunay Kuruyemiş,Mado,Harman,Pide By Pide, Bay Döner, Tavuk Dünyası, Ünallar Kuyumculuk,Simit Sarayı,Ümran Global,Mio,Günay Kuaför, Misshe,Vodafone,Penti,Funcity,Avva,Gold Lion, Alaçatı, Yöresel Ürünler Fuarı,Altınyıldız Firmaların sponsorluğunda düzenlenen kampanyada çeyrek altın, binlerce hediye çeki v.b hediyeler 30-31 Aralık tarihinde Iyaşpark AVM’de sizleri bekliyor.