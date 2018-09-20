Etiketlerde yeni dönem başlıyor. Artık yerli ürünlerin etiketlerinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'nın tespit ettiği logolar olacak. Bakanlık yerli üretim logosunu ilk kez gösterdi.Yerli ürünlerin etiketlerinde yer alacak olan yerli üretim logosu Ticaret Bakanlı Ruhsar Pekcan tarafından tanıtıldı.Artık yerli ürünlerin etiketlerinin üzerinde Ticaret Bakanlığı'nın tespit ettiği logolar olacakÜrünün fiyatının uygulanmaya başladığı tarih de yazacak.Böylece tüketici etiketin ne zaman değiştirildiğini bilecek.Değişiklik ile yerli ürün kullanımının teşvik edilmesi ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amaçlanıyor.Öte yandan Bakan Pekcan kamuoyunu meşgul eden haksız fiyat artışları ve stokçularla ilgili de açıklamalarda bulundu."41 bin 821 ürün denetlendi dün itibariyle. Bin 296 ürün için haksız fiyat artışı tespit ettik. 680 ürününün fiyat etiketinde mevzuata aykırılık bulundu. Gramajda oynamalar falan. Bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz ölçüsünde devam ediyoruz. Ayrıca stokçularla ilgili de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber stok kontrolleri üzerinde de çalışıyoruz. Onlara da anında cezalarını kesiyoruz"