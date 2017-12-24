YENİŞARBADEMLİ TRAVEL TURKEY FUARINDA

Yenişarbademli Travel Turkey İzmir'de Tanıtıldı
Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi, İzmir’de düzenlenen Travel Turkey İzmir’de tanıtıldı.
Yenişarbademli Belediyesi, İzmir'de düzenlenen Travel Turkey İzmir 11. Turizm Fuar ve Kongresine katıldı. Fuarın bu yıl 34 ülke ve bin 200'den fazla firmanın katılımıyla rekor düzeye ulaşması bekleniyor. Perşembe günü başlayan Fuar ve kongre açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İzmir Valisi Mustafa Toprak, Adana Valisi Mustafa Büyük, İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve çok sayıda yabancı konuk katılmıştı. Yenişarbademli fuarda Yenişarbademli Belediyesi Platformu tarafından temsil edildi. Yenişarbademli Belediyesi, tanıtım broşürü dağıtmasının yanı sıra ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal açıdan da katılımcılara bilgiler verdi.