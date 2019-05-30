Isparta Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla Damgacı Sokak’ta düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Çarşamba akşamı düzenlenen etkinliklerde İstanbul’un fethinin 566.yılı dolayısıyla bir dizi gösteriler yer aldı.Damgacı Sokak’ta düzenlenen program Isparta Belediyesi Mehteran ekibinin gösterileriyle başlarken, Yeniçeri ekibi, Kılıç Kalkan ekibi gösterileri ile program devam etti.Program Ney dinletisi, İlahi dinletilesi ve Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Gurubunun Türk Sanat ve Türk Halk Müziği dinletileri ile devam etti.Akşamın geç saatlerine kadar devam eden etkinlikte ayrıca çocuklara yönelikte eğlenceler düzenlendi.