Yeni sistemi kuracak 5 kişi belli oldu

AK Parti’nin kurduğu 5 uyum komisyonu arasında, Yürütmenin Yapılandırılması ve Kamu Reformu Komisyonu’na eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması Komisyonu’na Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Seçim Mevzuatının Yeni Sistemi Göre Yapılanması Komisyonu’na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, TBMM İçtüzüğü Komisyonu’na Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ekonomik Kurumların Yeniden Yapılandırılması Komisyonu’na Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkan olarak belirlendi. Ağırlıklı olarak hukukçu milletvekillerinin seçildiği komisyonların çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı danışmanları da katılacak.

TASLAKLAR ERDOĞAN’A SUNULACAK

Devleti sil baştan yeniden yapılandıracak olan 5 komisyon, yapılan anayasa değişikliğini ilgili yasalara taşımanın yanısıra, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar ve Meclis’in çalışma düzenini tamamen değiştirecek. Komisyonlar, bu hafta çalışmaya başlayacak. Bir ay içerisinde taslak metinler ortaya çıkacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte taslaklar üzerinde ikinci bir çalışma yapılacak. Sonraki toplantılarda ise metinlere son şekli verilecek.

ÇOK TARTIŞILACAK

Siyasi gündemin önümüzdeki dönem en çok tartışılacak bu çalışmaları, TBMM gündemine de öncelik sırasına göre gelecek. Öncelikle Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması düzenlemesi yasalaştırılacak. İl, ilçe yönetimlerini yeniden oluşturan, belde sistemini tamamen kaldıran vee bütünşehir uygulamasını Türkiye geneline yayan bu düzenlemenin, en geç Mart ayına karar yasalaşması gerekecek. Aksi durumda, 2019 mart ayında yapılacak yerel seçimlerde kullanılamayacak.

EN ÖNEMLİSİ, EN SONA

Bu çalışmanın ardından 6 yasadan oluşan Seçim Mevzuatının Yeniden Yapılandırılması Komisyonun çalışmaları gündeme gelecek. Bu komisyonun çalışmaları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da sunulduğu için hazır bekliyor. TBMM İçtüzüğü’nün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre değiştirilmesi de aynı dönemde tamamlanacak. Yürütmenin Yapılandırılması ve Kamu Reformuyla ilgili olan komisyonun çalışmaları en son gündem oluşturacak.



Bu komisyonun çalışmalarının bir bölümü TBMM’ye sevkedilebileceği gibi, Cumhurbaşkanlığı Kararnemesiyle 2019’dan sonra yapma olasılığı da bulunuyor.