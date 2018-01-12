Yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 697 No'lu yeni KHK yayımlandı, Mor Beyin mağduru 1823 kişi göreve iade edildi. 262 kişi kamu görevinden ihraç edildi.

697 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mor Beyin yazılımı nedeniyle telefonlarında ByLock tespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kişiden bin 823'ünün, yapılan incelemeler sonucu FETÖüyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iadesi kararlaştırıldı.

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi.

İHRAÇ VE İADE EDİLENLERİN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Görevden ihraç edilenlerin 106'sı öğretmen.

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK bünyesinde görevli 48 kişi ihraç edildi.

Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen bin 823 kişinin yer aldığı liste de yayımlandı.

Buna göre, TBMM'den 1, Başbakanlık Merkez Teşkilatından 2, AFAD'dan 3, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 1, Hazine Müsteşarlığından 1, Diyanet İşleri Başkanlığından 19, RTÜK'ten 1, TİKA'dan 1, TOKİ'den 1, TRT'den 2, Adalet Bakanlığından 79, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 6, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 2, KOSGEB'den 1, TÜBİTAK'tan 5, TSE'den 2, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4, Türkiye İş Kurumundan 4, SGK'dan 14, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 2, Dışişleri Bakanlığından 1, Ekonomi Bakanlığından 1, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 2, BOTAŞ'tan 1, BOTAŞ International'dan 1, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1, Elektrik Üretim Anonim Şirketinden 5, MTA'dan 1, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan 1, Türkiye Elektrik İletim AŞ'den 6, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 1, Türkiye Petrolleri AO'dan 6, Türkiye Taşkömürü Kurumundan 2, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan 4, SporGenel Müdürlüğünden 2, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 13, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 22, İçişleri Bakanlığından 13, Emniyet Genel Müdürlüğünden 458, Jandarma Genel Komutanlığından 99, Sahil Güvenlik Komutanlığından 5, Ankara Büyükşehir Belediyesinden 5, Antalya Büyükşehir Belediyesinden 1, Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 4, Mersin Büyükşehir Belediyesinden 1, Kalkınma Bakanlığından 1, Türkiye İstatistik Kurumundan 2, Kültür ve Turizm Bakanlığından 2, Maliye Bakanlığından 29, Gelir İdaresi Başkanlığı 35, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 1, DMO'dan 2, Milli Eğitim Bakanlığından 544, Milli Savunma Bakanlığından 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 81, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 20, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 22, Sağlık Bakanlığından 204, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından 1, Karayolları Genel Müdürlüğünden 6, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 4, TCDD'den 16, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'den 2, PTT'den 3, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 1, YÖK'ten 36 kişi görevlerine iade edildi.

YÖK'e bağlı kurumlardan 60 akademik, 19 idarei personel ihraç edildi.