Yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı!

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. 703 Nolu KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi. Bakanlar Kurulu ibaresi 'cumhurbaşkanı' şeklinde değişti.



OHAL kapsamında yeni bir KHK daha yayınlandı. Bu kapsamda 703 numaralı KHK ile bakanlıklarda yeni sisteme geçildi.



Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile, Birleştirilen bakanlıkların yeni isimleri şu şekilde belirlendi:



- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı,



- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,



- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı,



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı,



- Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı,



- Maliye Bakanlığı'nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı,



- Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti.



- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu."



- Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.



- Bakanlar Kurulu ibaresi "Cumhurbaşkanı" oldu.



- "MİT Müsteşarı" ibaresi "MİT Başkanı" oldu.



- 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.



- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi.



- 703 sayılı KHK ile yapılan değişikliğe göre subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek



- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.



Yeni bakanlar yarın saat 15:00'de yemin edecek.