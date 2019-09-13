Yeni Bölge Müdürümüz Göreve Başladı

Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak görev yapmakta iken, Isparta Orman Bölge Müdürü olarak atana Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy 12.09.2019 tarihinde göreve başladı.Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’u Bölge Müdür Yardımcılarımız Yaşar Ramazan Kartal, Nuri, Maraş ve Tahsin Etli ile birlikte Şube Müdürleri, Isparta İşletme Müdürü, Isparta Öz Orman-İş Sendikası Şube Başkanı Süleyman Atasoy ve Bölge personeli karşıladı. Karşılama heyeti Yeni Bölge Müdürümüze “Hoş geldiniz” diyerek görevlerini tebrik etti ve hayırlı olsun dileklerinde bulundular.Bölge Müdürü Refik Ulusoy; Öncelikle Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde bu güne kadar görev yapan ve başarılı çalışmalar yürüten meslektaşlarımıza, görevi devraldığım Kenan Akduman beye ve çalışma arkadaşlarına yaptıkları güzel çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak Devletimize, Milletimize ve Teşkilatımıza en iyi hizmetleri vermeye çalışacağız. Faaliyetlerimizin “İnsana Saygı ve İşine Saygı” prensibi ile yürütüleceğini belirterek, Tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.