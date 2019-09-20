METİN AKAY KİMDİR?

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararına göre, boşta bulunan 4 emniyet genel müdür yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. 17 müdür merkeze çekildi. Bu illerden 14’ünün emniyet müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi.Bingöl Emniyet Müdürü Metin Akay Isparta'ya atandı.Isparta Emniyet Müdürü Halil Turan Erol ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.1964 yılında İzmir’de doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmir’de okudu. 1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun oldu.Sırasıyla ;1987-1991 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü,1991-1996 yılları arası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü,1996-2002 yılları arası İstanbul Emniyet Müdürlüğü,2002-2006 yılları arası Konya İl Emniyet Müdürlüğü,2006-2008 yılları arası Şanlıurfa ili Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü,2008-2010 yılları arası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görev yapmıştır.2010 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek EGM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişliği görevini üstlenen müdürümüz 27.10.2016 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.Yer Altı ve Yıkıcı Faaliyetlerle Mücadele, Etkili Liderlikte Stresle Mücadele ve Problem Çözme Teknikleri, Meslek İçi Yüksek Kademe Yöneticilik Eğitim ve Önemli Tesisleri Koruma ve Saldırıya Karşı Koyma Eğitimi bulunmaktadır.Bugüne kadar çok sayıda kurs, seminer ve sempozyuma katılmış ve görevindeki başarılı çalışmalarından dolayı sayısız taltif ve takdirname belgeleri ile ödüllendirilmiştir.Metin AKAY Evli ve 3 çocuk babasıdır.