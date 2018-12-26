Yeni dönem başlıyor! Artık E-devlet'ten yapılacak

E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması başarıya ulaştı. Sistem önümüzdeki dönem tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.



Türkiye’de e-devlet uygulamaları ile ivme kazanan dijital dönüşüm her vatandaşı ilgilendiren su, telefon, doğal gaz ve internet aboneliklerine taşınıyor. E-devlet üzerinden pilot olarak başlanan dijital abonelik uygulaması önümüzdeki dönem tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.



KAMU TASARRUF EDECEK



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında geçtiğimiz günlerde çeşitli bakanlık ve kurum temsilcilerinin katıldığı "bürokrasinin azaltılması ve e-devlet" konulu toplantıda Türkiye’nin dijital dönüşümü masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı işbirliği ile kullanıcı sayısı 41 milyonu hizmet sayısı da 4 bini aşan e-devlet kapısı altyapısı üzerinden sunulan çalışmaların geliştirilmesine dönük çalışmalar ele alındı. E-devlet sisteminin akıllılaştırılması da seçenekler arasında bulunurken bu şekilde özellikle sağlık ve sosyal yardımlar başta olmak üzere tüm alanlarda kamunun önemli ölçüde tasarruf sağlaması planlanıyor.



E-DEVLETE TAM ENTEGRASYON



Cumhurbaşkanlığı’nın icraat takvimi olan ikinci yüz günlük eylem programında da e-devlete ilişkin hedefler yer aldı. Buna göre ikinci yüz günde kamunun vatandaşa, özel sektöre ve kamuya sunduğu hizmetlerin yüzde 95 oranında e-devlete entegrasyonu sağlanacak. E-devlet üzerinden sunulan hizmetlerin performans ölçümü yapılacak.



SİBER SALDIRIYA TEDBİR



Sıfır belge hedefi ile e-devlet yeniden tasarlanırken bu şekilde de istenilen belgelerde de tasarruf ediliyor. Kamu e-devlet altında tek bir entegre veri tabanı etrafında toplanırken, siber saldırılara karşı da ciddi güvenlik tedbiri alınıyor.



KAYNAK: YENİ ŞAFAK