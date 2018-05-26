Isparta DSİ Spor Klübünün 2. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya Bölge Müdürü Sn.Mahmut Berber, Bölge Müdür Yardımcılarımız ve Şube Müdürleri ile üyeler katıldı.Divan seçiminin ardından Yönetim Kurulu Raporu ve tahmini bütçe raporları Başkan Ramazan Selcan tarafından okundu.Bölge Müdürü Mahmut Berber tarafından oluşturulan yeni yönetim listesi oylamaya sunularak kabul edildi.Isparta DSİ Spor Klübü yeni Başkanı olarak seçilen, Bölge Müdürü Sn.Mahmut Berber, yaptığı konuşmada eski yönetime yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni yönetim kurulu üyelerine de başarılar diledi.DSİ Spor Klübünün amacının DSİ personelleri, yakınları ve çocuklarının sportif faaliyetlere katılımlarını sağlayarak, profesyonel antrenörler vasıtasıyla bilinçli spor aktivitelerini kazandırmak olduğunu belirten Berber, ''Özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın okul haricindeki zamanlarını sporla değerlendirerek spor becerilerini artırıp bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı mutlu başarılı bireyler nesiller olmalarını istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı daha da etkin hale getireceğiz'' şeklinde konuştu.,DSİ 18. Bölge MüdürlüğüIsparta Merkez Büyükhacılar Köyünün taşkınlardan korunmasına yönelik çalışmalara başlanıldı.Tersip bendi kazı çalışmaları devam ediyor.Isparta İl Müftülüğü görevine atanan Sn.Bayram Şahin, Bölge Müdürü Sn.Mahmut Berber'i makamında ziyaret etti.Isparta Eğirdir Bademli Göletinde kaya ocağında patlatma hazırlıkları devam ediyor. Patlatma sonrası dolgu çalışmalarına başlanacak.Isparta Sütçüler Çobanisa Göletinde dolgu çalışmaları devam ediyorIsparta Sütçüler Çandır Göletinde derivasyon konduvi kazısı tamamlandı. Cebri borular hazırlanarak, imalat aşamasına gelindi.Isparta Eğirdir Barla Akçapınar Göletinde dolgu çalışmaları devam etmektedirIsparta Keçiborlu Senir Belediye Başkanı .Kazım Önder Varol, Bölge Müdürü Mahmut Berber'i ziyaret etti.