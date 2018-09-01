Yeni askerlik sistemi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla üzerinde çalışılan yeni askerlik sistemi yeni yasama döneminde gündeme gelecek. Yeni sistemde hem para ödemeli kısa askerlik hem de eskisi gibi uzun askerlik alternatifli olarak yer alacak.



Ak Parti kulislerinde edindiğim ilk izlenim, yeni sistemin bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir sistemi alternatifli olarak getireceği. Süre olarak öne çıkan düşünce ise 2 ay. Belirli bir para yatırılarak 2 ay askerlik yapılması ve böylece sürekli yaşanan bedelli tartışmalarından bitirilmesi hedefleniyor.



HEM SÜRE, HEM ÜCRET ALTERNATİFLİ OLACAK



Milliyet Gazetesi yazarı Abdullah Karakuş'un köşesinden aktardığı bilgiye göre uzun ve kısa olan eski sistemin de kalması ve isteyenin istediği sisteme göre askerliğini yapması da düşünülüyor.Önümüzdeki günlerde hem süre hem de ücret çalışması alternatifli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve son karar verilecek.