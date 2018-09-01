bubble kidsISPARTA BALIKÇI FİRMALARI

Yeni anne olanlara 7 bin 376 lira

Yeni anne olanlara 7 bin 376 lira
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Yeni anne olanlara 7 bin 376 lira
Devlet yeni anne olanlara 4 farklı maddi destek sağlıyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor.

kinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor. Doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. 

6 AY YARIM GÜN 
 
İş Bir kereye mahsus 149 lira süt parası alan anne, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Bu da asgari ücretli çalışan için en az 5 bin 50 lira. Bu ödeme e-Devlet üzerinden takip edilmeli. Sigortalı çalışan tüm kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek.
 
3696248



EN AZ 1877 LİRA ÖDENECEK 

Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 938.5 lirasını ise devlet, İşkur aracılığıyla ödeyecek. Bu haktan yararlanmak için analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde ‘İşkur’a müracaat edilecek. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anneye devlet; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası, 5 bin 50 lira iş görmezlik ödeneği ve 1877 lira yarım gün çalışma ödeneğiyle birlikte 7376 lira ödeme yapacak. 
 

KAYNAK: POSTA
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yeni anne olanlara 7 bin 376 lira
Binlerce öğrenciye müjde! Kredileri kesilmeyecek
Isparta'da balıklar tezgahlara indi sezon başladı
Isparta’da görev yerleri değişen kaymakamlar
Dikkat! Bu sektörde yetki belgesi olmayana ruhsat yok!
Eğirdir'de büyük heyecan! Triatlon başladı
Yeni askerlik sistemi geliyor
Isparta MYO'da yüz güldüren sonuç
Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Isparta ISUBÜ'da rekor doluluk!
SDÜ'DE ÖĞRENCİ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU
Başkan Günaydın’dan gece yarısı denetim
Isparta Zafer Mahallesi’nde coşkulu Zafer Bayramı kutlaması
Isparta Barosu’ndan yeni adli yıl açıklaması
Eğirdir elması erken hasat ile bu yıl altın yılını yaşayacak
Isparta'da Üniversitedeki teknik imkanlardan etkilendiler
Haksız 'zam'ma yaptırım geliyor
TL'ye teşvik! Vergi oranı sıfırlandı
Başkan Günaydın: "Isparta’mızın yaşanabilir vilayette yolda kalmasını istemiyoruz"
Yazgan: “Takımımıza sahip çıkalım, bu bir kaza”
Ispartalı 16 genç 30 Ağustos’u Dumlupınar'da kutladı
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu
300 bin emekliyi ilgilendiriyor! Proje hazır
Isparta Davrazspor elendi turnuvaya veda etti!
BAKA Yönetim Kurulu Isparta’da Toplandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
Yurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018
perde firmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak 27 Ağustos 2018
SDÜ'DE ÖĞRENCİ DOLULUK ORANI BELLİ OLDUSDÜ'DE ÖĞRENCİ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU31 Ağustos 2018
Isparta Davrazspor dolu dizgin Isparta Davrazspor dolu dizgin 28 Ağustos 2018
2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var27 Ağustos 2018
Milyonlarca emekli bu kararı bekliyorMilyonlarca emekli bu kararı bekliyor26 Ağustos 2018
Sürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışmasıSürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışması28 Ağustos 2018
Müjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaşMüjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaş28 Ağustos 2018
1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme27 Ağustos 2018
Bu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesiBu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesi26 Ağustos 2018
Isparta’da görev yerleri değişen kaymakamlar Isparta’da görev yerleri değişen kaymakamlar 01 Eylül 2018
Isparta'da Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu Isparta'da Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu 26 Ağustos 2018
Konutta indirim hamlesi!Konutta indirim hamlesi!27 Ağustos 2018
Isparta Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı Isparta Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı 29 Ağustos 2018
Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!26 Ağustos 2018
Burdur'da feci kaza: 2 ölüBurdur'da feci kaza: 2 ölü28 Ağustos 2018
Bunu yapanlar 2 yıl erken emekli olabilir!Bunu yapanlar 2 yıl erken emekli olabilir!29 Ağustos 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi29 Ağustos 2018
Bakan açıkladı! Uygulama sona eriyorBakan açıkladı! Uygulama sona eriyor29 Ağustos 2018
Yeni askerlik sistemi geliyorYeni askerlik sistemi geliyor01 Eylül 2018
Isparta Belediyesi, yaz tatili döneminde 618 çiftin hayatını birleştirdi Isparta Belediyesi, yaz tatili döneminde 618 çiftin hayatını birleştirdi 27 Ağustos 2018