- Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Eğirdir 3. Altın Elma Optimist Yarışları bu yıl 26-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Büyük organizasyon öncesi tüm hazırlıklar tamamlanırken, geniş katılımın beklendiği yarışlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi de destek veriyor.Yelken Federasyonu Isparta İl Temsilcisi Şeref Ağartan, organizasyon ile ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.İl Temsilcisi Ağartan, yarışma için Eğirdir ilçesine gelecek kulüpler için yarışma ilanı ve konaklama bilgilerini de paylaştı.İHA