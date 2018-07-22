YEKSAV tarafından düzenlenen Pişi ve İkram Günü’ne katılan AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir ile ilgili bir dizi özeleştirilerde bulunarak, ilçede eksikliği hissedilen ve yapılması gereken çalışmaları anlattı. “Akpınar yolu bizim ayıbımız” diyen Milletvekili Özel, ilçenin turizmde daha fazla söz sahibi olabilmesi adına hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.Eğirdir Yeşilada Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı (YEKSAV) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pişi ve İkram Günü’nün 22.’si, Eğirdir Yeşilada'da gerçekleştirildi.Yeşilada Camii’nde saat 12.00'de Hatim Duası ve Mevlid-i Şerif okunması ile başlayan etkinlik, daha sonra Pazarcık Meydanı’nda katılımcılara pişi, pilav ve helva ikramı ile devam etti.YEKSAV'ın Pişi ve İkram Günü etkinliğine, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Kaymakam Abdullah Akdaş, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Anayasa Mahkemesi eski üyesi Sacit Adalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve bu etkinlik için gelen taşradan gelen ilçe sakinleri katıldı.YEKSAV'ın geleneksel Pişi ve İkram Günü etkinlikleri kapsamında, Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi folklor ekibinin gösterileri ve Isparta Belediyesi Mehteran Takımı da gösteriler sundu.Etkinlikteki konuşan Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, “Bu güzel ortamda, böyle güzel bir etkinlikle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeşilada Vakfımızın birçok çalışmasını biliyoruz. Bu çalışmalardan en güzeli de bugün yaptıkları pişi günü. Bugün öğle namazından önce Mevlid-i Şerif okundu. Allah kabul etsin. Biz, bu birlikteliğimizi Eğirdir’de, Yeşilada’da oluşturamazsak bu birlik ve beraberlik ruhunu gösteremezsek, Türkiye’nin hiçbir yerinde gösteremeyiz. Çünkü, Eğirdir halkı, o kadar kadirşinas, o kadar çalışkan bir halk. Artık insan elinin de değmesi lazım. Yeşilada’nın, Canada’nın, Eğirdir’in, sahillerimizin güzelleşmesi için sayın vekillerimizle, yerel yönetimlerimizle birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. YEKSAV’ın bu etkinliğini devam ettirmelerini diliyorum. Bu yıl 22’ncisi düzenlenmiş, daha da ileriye gitmesini temenni ediyorum” dedi.Konuşmasında, Eğirdir'e yeterince hizmet yapılmadığını kaydederek, ilçede tamamlanması gereken çalışmaları özetleyen AK Parti Milletvekili Recep Özel, “Eğirdir denince, akla göl ve güzellikler geliyor. Ama içimizde bir sızı, bir eksiklik var. Eğirdir yeterince tanıtılmıyor, Eğirdir’in yeterince hizmet alma noktasında, insanımızın elinin değmesinde biraz eksikliklerimiz var. İnşallah, önümüzdeki süreçte güzel çalışmalar yapacağız. Önümüzde ada yolu var. Ada yolunun daha güzel hale gelmesi gerekiyor, sıcak asfaltla kaplanması gerekiyor. Gerçi Hastane ve Plaj önünde sıcak asfalt yapıldı ama bu yeterli değil. Eğirdir-Isparta yolunu yapan müteahhitimizin bu yolu yapmasını, bitirmesini istiyoruz. Yeşilada’nın etrafını turizm yolu haline getirmemiz lazım. Kültür Bakanlığı ve Karayolları bir araya gelip bir protokol imzalıyorlar ve bu yolu sıcak asfalt haline getirebiliyorlar. Herhalde Belediyenin imkanları, yeteri kadar kaynağı olmadığından dolayı buraları yapmıyor. Onu eleştirmek anlamında söylemiyorum. Ha belediye yapmış, ha biz yapmışız. Hiç fark etmez. Yeter ki buraya bir hizmet yapılsın. Yeşilada yolunu inşallah kısa süre içerisinde bitirelim. Çünkü, çok kötü bir görünümü var, Eğirdir’e yakışmayan bir yol” dedi.Eğirdir'in en gözde yerlerinden Akpınar Köyü yolunun hala asfaltlanamamasının üzücü olduğunu dile getiren Özel, “Bir diğer yolumuz da Akpınar yolu. Gerek Isparta olsun, gerekse Eğirdir’deki bürokratlar gelen misafirlerini mutlaka Akpınar’a götürüyorlar. Ama yola bir bakıyoruz ki ayıbımız. Özellikle, o yol bizim ayıbımız. Bir takım çekişmelere girmişler. İnşallah o çekişmelerin dışına çıkıp, ‘Şu yapacak, bu yapacak’ değil de bir an önce bitmesini istiyoruz” diye konuştu.Eğirdir’de adliyenin sıkışık bir ortamda hizmet verdiğini dile getiren Milletvekili Özel, “Ben 4 yıl önce Eğirdir Adliyesi ile ilgili bir çalışma başlatmıştım. Cezaevinin oraya bir Adliye binası yapacağız” dedi.İlçeye doğalgaz gelmesi konusuna da değinen Özel, “Geçmişte Eğirdir, Yalvaç ile ilgili bir doğalgaz çalışması vardı. O dönemde Yalvaç bunu başarmıştı, Eğirdir başaramamıştı. Elektrik abonesinin belli bir seviye olması noktasında bir sıkıntı vardı. İnşallah önümüzdeki süreçte bu sıkıntıları gidereceğiz. Eğirdir ilçemiz, Eğirdir Gölü’nün kirlenmemesi anlamında çok daha fazla Doğalgaza ihtiyaç olan bir ilçe. İnşallah bu dönem doğalgazı Eğirdir’e getirelim. Bırakın ilçeleri, artık doğalgazı köyler de istiyor. İnşallah buradan Gelendost, Şarkikaraağaç’a gider diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.“Hizmette sınır yok. Biz vatandaşımızı gerçekten çok seviyoruz” şeklinde sözlerini sürdüren Özel, “Şu süreçte temennimiz ve arzumuz, Eğirdir’i içimizi sızlatan bu görünümden kurtarmak. Daha gelişmiş, daha güzel, daha temiz, daha işlevsel olan, turisti daha çok çekebileceğimiz, ekonomimizin daha çok geliştiği hale getirmek bizim arzumuz. Bu çalışmaları yerel idarelerimizle birlikte yapmamız gerekiyor. Birimiz yaptı, o yapamadı dememeliyiz. Hiçbir zaman siyasi rant peşinde değiliz ve olmamamız gerekiyor. Yeter ki, bir şeyler kazandıralım. Bu noktada elimizin altına taşın altına koyup yaparız diyorum” şeklinde konuştuMilletvekili Özel şöyle devam etti; “Yeşilada Vakfımızın 23’ncü kez düzenleyeceği bu etkinlikte yeniden buluşalım. Bu Vakıftan burs alan öğrencilerimizin de memleketine, milletine faydalı nesiller olmasını diliyorum. Biz Eğirdir’i seviyoruz. Eğirdir’in de bizi sevdiğinizi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın temsilcileri olarak yapılacak bütün işlerin takipçisi olacağıma söz veriyorum.”İHA