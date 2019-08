İstanbul'daki bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ve annesi tarafından reddedilen yavru alageyiğe, aynı gün 2 yavru dünyaya getiren keçi "süt annelik" yapıyor..w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}İSTANBUL(AA) - Çekmeköy Park Of İstanbul'daki hayvanat bahçesinde 12 Ağustos'ta dünyaya gelen ve annesi tarafından reddedilen yavru alageyiğe, aynı gün yavrulayan keçi, "süt anne" oldu.Anne geyik, 12 Ağustos'ta 1,5 kilogram ağırlığında 2 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan biri ölü doğunca anne geyik diğer yavrusunu da kabul etmedi ve emzirmek istemedi.Bunun üzerine hayvanat bahçesindeki bakıcılar yavru alageyiği emzirmesi için aynı gün 2 yavru doğuran keçinin yanına götürdü.İlk önce kendi yavrusu olmadığı için alageyiği dışlayan fakat bir süre sonra kabul eden keçi, yavruya süt annelik yapıyor. Bu sayede keçinin yavrularıyla aynı sütü paylaşan yavru alageyik, 2 oğlakla da süt kardeş oldu."Keçimiz yavru geyiğe annelik yaptı"Yavru alageyiğin bakıcısı biyolog Birol Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinde benekli alageyik ve beyaz alageyik olmak üzere 2 türden 13 geyik ve 2 karacanın olduğunu, toplamda geyik ailesinden 15 canlının yaşam sürdüğünü kaydetti.Benekli geyiklerin en saf ırkının Antalya'da bulunduğunu, Türkiye'nin bu bakımdan ender bir türe ev sahipliği yaptığını vurgulayan Turan, benekli ve beyaz geyiklerin alt türleri de olduğunu fakat tesiste bulunmadıklarını söyledi.Turan, benekli alageyiklerden bu sene bir yavru aldıklarını aktararak, şunları anlattı:"Beyaz alageyiğimizden de yeni bir yavru aldık. Doğalı henüz 48 saat olmadı. Alageyik yavruyu kabul etmedi. Bu geyiğe de şu an biz bakıyoruz. Aynı gün doğum yapan bir keçimizden emzirtmeye çalıştık. Keçi yavrularına benzetemedi, ilk önce yavru geyiği istemedi. Sonra keçiyi sağıp geyiği biberonla besledik. İlk önce bir emme refleksinin oluşması lazım. Bu emme refleksini oluşturduktan sonra yavruyu tekrar keçinin yanına götürdük. Keçi yavruyu kabul etmeye başladı. Keçimiz yavru geyiğe annelik yaptı, emzirdi. Yavru geyik anne keçiden emmeye devam ediyor. Hem keçimiz hem de bizim eşliğimizde yavru alageyiği büyütmeye çalışıyoruz.""10 gün sonra annesinin yanına götüreceğiz"Keçi ve geyik gibi türlerin, kendi kokusunun sinmediği hayvanları kabul etmekte zorlandıklarının altını çizen Turan, zamanla keçinin kokusu yavru alageyiğe sindikçe kabullenmesinin ve sahiplenmesinin daha kolay olacağını dile getirdi.Turan, "Yavru geyik ayaklandığı zaman, 1 hafta ya da 10 gün sonra annesinin yanına götüreceğiz. Annesinin kokusunu yavrunun üzerine süreceğiz. O şekilde kabul edeceğini düşünüyoruz." dedi.Yavru alageyiğe henüz bir isim takmadıklarını belirten Turan, yavrunun isminin belirlenmesiyle ilgili sosyal medya üzerinden bir anket çalışması yapmayı düşündüklerini söyledi.Erkek geyiklerin boynuzları için avlandığına işaret eden Turan, şu değerlendirmede bulundu:"Sadece erkek geyiklerde boynuz oluyor. Onları boynuzları için avlıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Bu hayvanların zaten nisan ayında boynuzları dökülüyor. Yani nisan ayını bekleseler zaten bu boynuzları tam gelişmiş bir şekilde toplayacaklar. İnsanoğlu bunu beklemek yerine boynuzları almak uğruna hayvanlara kıymayı tercih ediyor. Bu konuda biraz daha hassas davranılması gerekiyor."