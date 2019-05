Yaşayan Tarih Isparta” Belgeseli TRT Radyo’da Tanıtıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin “Yaşayan Tarih Isparta” belgeseli ve tanıtım kitapçığı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda tanıtıldı. Üniversitemiz Sözlü Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi (ISTAM) Müdürü Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, TRT Radyo’ya 1900’lü yılların başlarındaki Isparta’daki yaşamı araştırırken sahada karşılaştıklarını paylaştı. Projenin ikinci kısmının çalışmalarına da başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Vatandaş, “SDÜ’nün şu anki yapısına kavuştuğu tarihe kadar bölümleri bizzat yaşayanların şahitliğinde ele alacağız.” dedi.1914 yılında Isparta’da meydana gelen depremde Isparta’da bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, ayrıca savaşın da yıkıcı izlerinin hayatın her alanında görülebildiğini vurguladı. Prof. Dr. Vatandaş, açlık ve yoksunlukla mücadele eden bir Anadolu kenti olan Isparta’da umut, yaşama direnci, azim ve dayanışmanın da bulunduğunu kaydederek “Isparta’yı o acılardan bugünlere getiren bizce bu değerlerdi.” diye konuştu.Isparta’nın sözlü tarihini kayıt altına alırken bizzat o yıllara tanıklık eden 38 kişinin bilgisine, hatıralarına başvurduklarını anlatan Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, saha gözlemlerini şöyle paylaştı: “Gördük ki o yıllarda aile içi dayanışma çok kuvvetli bir duygu. Birbirine sıkı sıkı bağlılık var. Dayanışma ve yardımlaşma duyguları baskın unsur. Sıcak komşuluk ilişkileri ile sorunlara çareler üretiliyor. Ülke ve millet sevgisi Isparta’yı bugünlere getiren çimentonun önemli bir harcı. Sözün özü fedakârlığın ne denli güçlü bir araç olduğunu bu çalışmalarımızda gözlemleme imkânı bulduk. Ekonomik durum iyileştikçe, teknoloji hayatın her alanında hâkimiyet kurdukça, bazı değerleri zayıflatıyor. Bunu gördük. Şu an toplumsal yapı ve ilişkiler o çetin yılları yaşayan Isparta’nın çok uzağında. Ama yardımlaşma, dayanışma, fedakârlık, biz duygusu ve diğer kadim geleneklerimizi yeni çocuklara aşılayabiliriz. Yaşayan Tarih: Isparta başlıklı proje başlangıç belgeselimizi bu anlatım şekliyle de izleyebilir; o perspektiften değerlendirebilirsiniz.”Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, TRT Radyo’ya verdiği söyleşide projenin ikinci fazının 2 Mayıs 2019 Perşembe tarihi itibariyle başladığını belirtti. ISTAM’ın aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi’nin tarihini yazacağını belirten Prof. Dr. Celalettin Vatandaş şöyle konuştu: “SDÜ’nün tarihi ilham verici başarılarla dolu. Zira kendisi genç bir yükseköğretim kurumu olmasına karşın bağrından iki üniversite çıkarmıştır. Bu muazzam bir hikâyedir. Türk yükseköğretim kurumuna Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kazandırmak taçlandırılması gereken bir noktadır. SDÜ’nün nüvesi 21 Şubat 1976’ya Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’ne (IDMMA) dayanıyor. O tarihten başlayacağız. 11 Temmuz 1992’ye bir başka söyleşiyle SDÜ’nün şu anki yapısına kavuştuğu tarihe kadar bölümleri bizzat yaşayanların şahitliğinde ele alacağız.”