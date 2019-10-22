Yapı Kredi Bankası Konya ve Isparta bölgesi yetkilileri, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar’ı ziyaret ederek, Isparta tarım ekonomisinin bugünkü durumu ve gelecekteki yeri hakkında fikir alış verişinde bulundular.Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan, ziyaretten dolayı Konya Bölgesi Müdürü Mustafa Kamil Bulut, Isparta Gülkent Şube Müdürü Ramazan Keser, Isparta Şube Müdürü Uygar Utku Balcı ve Konya Tarım Bölge Yönetici Emrah Altay’ a teşekkür ettiler.Ziyarette, Yapı Kredi bankasının Türkiye’deki durumu ve kampanyaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yapı Kredi Bankası Konya Bölgesi Müdürü Mustafa Kamil Bulut, kampanyalar kapsamında Borsa üyelerimize her türlü finansman desteğine hazır olduklarını ifade etti.Ziyaret iyi dilek ve temennilerle son buldu.